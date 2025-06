Marcelo e Montenegro celebram Dia de Portugal juntos em Estugarda e Munique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vão estar juntos em Estugarda e Munique, na Alemanha, para celebrar o Dia de Portugal junto de comunidades emigrantes portuguesas.

"Mantendo uma tradição desde 2016, o Presidente da República deslocar-se-á amanhã [sábado] 07 de junho, acompanhado pelo primeiro-ministro, a Estugarda e, a 08 de junho, a Munique, na Alemanha, para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com os nossos compatriotas naquela região", lê-se numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, o Presidente da República e o chefe do novo Governo PSD/CDS-PP, que tomou posse na quinta-feira, irão também assistir juntos à final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, jogo marcado para domingo às 20:00, em Munique.

A escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge, natural do Algarve, preside à comissão organizadora destas comemorações do 10 de Junho, que em território nacional vão ter lugar no Algarve, em Lagos.

As comemorações do Dia de Portugal no estrangeiro estiveram previstas para Macau, mas foram canceladas na sequência da queda do anterior Governo PSD/CDS-PP, em 11 de março, e convocação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio.

A realização de comemorações na Alemanha, com a presença de Presidente da República e primeiro-ministro, foi divulgada na véspera dessa deslocação e no dia em que tomam posse os secretários de Estado do novo Governo chefiado por Luís Montenegro.

No sábado passado, durante uma visita à sede do Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o motivo para neste ano haver apenas comemorações de 10 Junho em Portugal, e não também em Macau, como esteve previsto.

O chefe de Estado deu como explicação o calendário de posse dos membros do novo Governo PSD/CDS-PP, que acabou por se realizar entre quinta-feira e hoje, e de debate do respetivo programa na Assembleia da República, que foi entretanto agendado para 17 e 18 de junho.

"Tornava-se impossível, no momento em que o Governo ultima o programa, entrega o programa, o parlamento fixa e depois realiza o debate, estar a fazer uma ida ao estrangeiro para o 10 de junho. Terá de ser depois, terá de ser depois. Veremos em que circunstâncias e quando", afirmou na altura o chefe de Estado.

Quando assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa instituiu, em articulação com o então primeiro-ministro, António Costa, um modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades portuguesas no estrangeiro.

Em 2016 o Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris, em 2017 entre o Porto e o Brasil, em 2018 entre os Açores e os Estados Unidos da América e em 2019 entre Portalegre e Cabo Verde.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, realizou-se apenas uma cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e em 2021 também só houve comemorações em território nacional, na Madeira.

Em 2022 as comemorações foram em Braga e no Reino Unido, e em 2023 no Peso da Régua, distrito de Vila Real, e na África do Sul, pela última vez com António Costa como primeiro-ministro.

Em 2024, já com Luís Montenegro na chefia do Governo, o 10 de Junho foi celebrado em três concelhos de Leiria afetados pelos incêndios de 2017 -- Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera -- e em Coimbra, e na Suíça.