Marcelo e Montenegro 'antecipam' na Alemanha celebração também no futebol

O Presidente da República e o primeiro-ministro juntaram-se hoje a uma festa da comunidade portuguesa em Estugarda, Alemanha, antecipando as comemorações do 10 de Junho, mas também a expectativa da conquista da Liga das Nações de futebol.

Naquela que é a primeira deslocação conjunta ao estrangeiro da nova legislatura, apenas dois dias após a tomada de posse do novo Governo, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro deslocaram-se hoje a Estugarda para, num "momento que integra as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", como referiu o primeiro-ministro, participarem na "Festa da Barraca", a festa de verão organizada anualmente pelo Centro Cultural e Desportivo de Stuttgart, sendo recebidos entusiasticamente por centenas de emigrantes na tenda especialmente montada para o evento.

O Presidente da República e o primeiro-ministro passaram largos minutos a satisfazer pedidos de fotos e de 'selfies' antes de proferirem pequenos discursos improvisados, nos quais não pouparam elogios à comunidade lusa na Alemanha, mas provocaram as maiores manifestações de júbilo entre os emigrantes quando se referiram à final de domingo da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, à qual ambos assistirão no domingo em Munique, com a expectativa de "levar a Taça para Portugal".

"É uma alegria estar aqui entre nós, é uma alegria partilhar convosco este momento de comemorações do nosso Dia de Portugal, do nosso Dia das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo, é uma alegria fazê-lo nesta ocasião em que estamos a iniciar um novo mandato de quatro anos, e nesta ocasião que é a véspera da conquista da nossa segunda Liga das Nações, que é o aquilo que vai acontecer amanhã [domingo] em Munique", declarou Montenegro.

Também Marcelo antecipou que "amanhã [domingo] vai ser um grande dia", recordando que já assistiu às duas anteriores conquistas da seleção, o Europeu de 2016 e a Liga das Nações em 2019.

"Eu já estive na primeira final que ganhámos na Liga das Nações, no Porto, que ganhámos 1-0 à Holanda, e já estive na final em que ganhámos à França em França, quando ganhámos o Euro. Amanhã tenho o reforço do primeiro-ministro e nós juntos vamos levar a Taça para Portugal", disse, suscitando também muitos aplausos e gritos de "Portugal, Portugal".

Futebol à parte, o chefe de Estado e o chefe de Governo sublinharam, nas suas intervenções, tudo o que as comunidades portuguesas têm feito ao longo de décadas, designadamente os emigrantes na Alemanha, aos quais apresentaram o secretário de Estado das Comunidades "novinho em folha" -- nas palavras de Marcelo -, Emídio Sousa, que tomou posse na véspera.

Montenegro prometeu aos emigrantes que o Governo não os vai "deixar sós", garantindo que continuará a "apoiá-los e cada vez mais", pedindo-lhes, por outro lado, "que não deixem de acreditar em Portugal", sugerindo-lhes que invistam e apliquem poupanças no país.

As atenções, no entanto, estão já definitivamente viradas para Munique, tal como se constatava pelo número expressivo de emigrantes que vestiam a 'camisola das quinas', e, no domingo, Marcelo e Montenegro voltarão a conviver com a comunidade portuguesa na Alemanha já bem perto do palco da final, tendo previsto passarem à tarde na zona reservada para os adeptos portugueses, a caminho da Arena de Munique, onde Portugal e Espanha disputam a final da Liga das Nações a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).