Trump diz que Musk pode enfrentar "graves consequências" se apoiar candidatos Democratas

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que não pretende reconciliar-se com Elon Musk e avisou que o multibilionário pode enfrentar "sérias consequências" se tentar apoiar políticos do partido Democrata nas próximas eleições.

Questionado numa entrevista telefónica à estação NBC se considerava que a sua relação com empresário tinha terminado, Donald Trump respondeu: "Presumo que sim".

"Estou demasiado ocupado a fazer outras coisas", continuou o Presidente norte-americano, ao salientar que não tem "qualquer intenção de falar" com Elon Musk, que recentemente deixou a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado pela atual administração para reduzir o desperdício de fundos federais.

Trump deixou ainda um aviso, perante os rumores de que Musk pode vir a apoiar candidatos Democratas nas eleições intercalares de 2026.

"Se o fizer, terá de arcar com as consequências", assegurou Trump na mesma entrevista, sem concretizar.

A rutura entre o Presidente dos EUA e o homem mais rico do mundo começou na quinta-feira, com as críticas públicas de Musk ao "grande e belo projeto de lei" de Trump pendente no Capitólio, alegando que esta proposta orçamental aumentará o défice federal de forma signiticativa nos próximos anos.

Na sexta-feira, o vice-Presidente dos EUA, JD Vance, considerou que Musk estava a cometer um "grande erro" ao atacar Donald Trump, mas tentou minimizar a situação, ao referir que o multibilionário é "um tipo emotivo".

Antes das acusações mútuas nas redes sociais, o proprietário da Tesla e do X despediu-se do seu cargo de funcionário temporário da administração, numa cerimónia na Sala Oval em que ele e Trump se elogiaram mutuamente.