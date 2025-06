Governo Trump ignora leis ambientais para acelerar construção de muro com México

O Governo norte-americano anunciou hoje três isenções ambientais que vão agilizar a construção do muro na fronteira com o México nos estados do Arizona e do Novo México, após uma concedida em abril para obras semelhantes na Califórnia.

As novas isenções vão acelerar a construção de "aproximadamente 58 quilómetros de um novo muro na fronteira no Arizona e no Novo México", explicou a secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), Kristi Noem, em comunicado citado pela agência Efe.

Os troços afetados estão localizados nos setores de Yuma, Tucson e El Paso (Texas).

As exceções isentarão o DHS do cumprimento de várias leis ambientais, como a Lei da Política Ambiental Nacional, que até agora eram exigidas para a construção de estradas ou barreiras físicas nestas áreas.

De acordo com o comunicado, os projetos afetados "vão fechar lacunas críticas no muro fronteiriço e melhorar as operações de segurança fronteiriça nos setores de El Paso, Tucson e Yuma da Patrulha de Fronteiras dos EUA".

"Os projetos executados ao abrigo de uma isenção são passos cruciais para proteger a fronteira sul e reforçar o nosso compromisso com a segurança fronteiriça", acrescentou.

A autoridade da secretária da Segurança Interna para emitir isenções como a que foi hoje anunciada decorre de uma secção da Lei de Reforma da Imigração Ilegal e Responsabilidade dos Imigrantes de 1996, assinada pelo então Presidente democrata Bill Clinton (1993-2001).

Noem já tinha assinado outra isenção em abril, para a construção do muro fronteiriço na Califórnia.

A Patrulha de Fronteiras dos EUA apreendeu 23.912 estrangeiros na fronteira com o México de fevereiro a abril de 2025, após o regresso de Trump à Casa Branca a 20 de janeiro.

Considerando as 29.105 ações em janeiro, o número total de detenções de migrantes nos primeiros quatro meses de 2025 atingiu as 53.017, uma redução de 90% face às 531.224 do mesmo período de 2024.