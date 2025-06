Polícias portuguesa e alemã terminam buscas em Lagos no caso Maddie

As buscas na zona da Atalaia, em Lagos, no Algarve, pedidas pelas autoridades alemãs, no âmbito da investigação ao desaparecimento de Maddie McCann em 2007, terminaram hoje pelas 17:00, disse fonte policial.

Os veículos e inspetores das autoridades alemãs e portuguesas começaram a deixar o local onde desde terça-feira, desenvolveram diligências para tentar encontrar indícios que possam desvendar o mistério em torno da criança britânica desaparecida há 18 anos, constatou a Lusa no local.

Há três dias que 30 inspetores da Polícia Judiciária e igual número de elementos da polícia alemã vasculharam edifícios em ruínas, cisternas e poços abandonados em dezenas de propriedades na zona da Atalaia entre a Praia do Porto de Mós e a vila da Luz, em locais por onde terá passado Christian Brüeckner, o suspeito apontado pelas autoridades alemãs do rapto e morte de Maddie.

Nos trabalhos foram usados georradares, equipamentos que permitem identificar alterações no solo, roçadoras e destroçadores de mato, para limpar partes do terreno, tendo sido recolhidos vários objetos para serem analisados pela polícia alemã.

As buscas pedidas pelas autoridades alemãs visam encontrar algum vestígio que possa ligar Brüeckner, ao desaparecimento da menina britânica.

Brüeckner está preso na Alemanha por ter violado uma cidadã norte-americana no Algarve, mas poderá ser libertado nos próximos meses.

As diligências policiais decorreram na sequência de uma Decisão Europeia de Investigação emitida pelas autoridades alemãs e titulada pelo coordenador do Ministério Público junto da Comarca de Faro.

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, conduz o processo em curso e pediu a execução dos mandados de busca no concelho de Lagos.

Fonte da polícia portuguesa disse que todas as provas apreendidas durante as buscas serão entregues às autoridades alemãs mediante autorização do Ministério Público português.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento em que dormia com os irmãos gémeos, de dois anos, na Praia da Luz, em 03 de maio de 2007, enquanto os pais jantavam com amigos no aldeamento, a poucos metros de distância.

Em 2020, a polícia alemã declarou Christian Brückner como principal suspeito do sequestro e assassínio da criança, mas não se formalizaram quaisquer acusações.