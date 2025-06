Presidentes dos parlamentos de Moçambique e Angola querem alcançar paridade de género

As presidentes dos parlamentos moçambicano e angolano querem trabalhar em conjunto para garantir "uma representação equitativa de 50% de mulheres e 50% de homens" nas assembleias nacionais dos dois países, disse ontem a angolana Carolina Cerqueira.

Falando no final de um encontro com a sua homóloga moçambicana, Margarida Talapa, a presidente do parlamento angolano, Carolina Cerqueira, atribuiu um "significado especial" à visita que realizou a Moçambique no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência do país, e defendeu o incentivo a programas que permitam igualdade, em número, entre homens e mulheres nos parlamentos dos dois países.

"Traçamos uma estratégia conjunta que será aprofundada durante a visita oficial que realizarei ao parlamento moçambicano ainda este ano, com o objetivo de incentivar programas que promovam a paridade de género, garantindo uma representação equitativa de 50% de mulheres e 50% de homens nas nossas assembleias", declarou Carolina Cerqueira.

Por seu turno, num comunicado emitido no final do encontro, a presidente do parlamento moçambicano defendeu o reforço da cooperação parlamentar com Angola, considerando-o "essencial" para as nações.

"No atual mandato parlamentar, uma das prioridades do parlamento moçambicano é o reforço dos laços interparlamentares, sublinhando a importância da troca de visitas em diferentes níveis como instrumento fundamental para a consolidação dessa cooperação", lê-se no comunicado do gabinete de trabalho da presidente do parlamento moçambicano, Margarida Talapa.

Citada no comunicado, Margarida Talapa considerou "a troca de experiências e a solidariedade" entre os dois povos "fundamentais para garantir a prosperidade e o desenvolvimento sustentável" de ambos os países.

Margarida Talapa acrescentou que já foi enviado para Luanda o convite formal para que a presidente do parlamento angolano visite novamente Moçambique ainda este ano.