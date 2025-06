Salários no país é uma questão de centralismo

O tema da discrepância dos salários em Portugal é o que mais chama à atenção na edição dos jornais nacionais desta segunda-feira, 30 de Junho de 2025. Lisboa, o centro de quase tudo é investimento público e a falta de incentivo aos privados, são as razões apontadas para as discrepâncias salariais com o resto da paisagem nacional.

No Correio da Manhã:

- "Enfermeira assassina exige novo julgamento"

- Condenada a 23 na por morte bárbara de jovem"

- "Carreras recusou jogar contra o Chelsea"

- "Gyokeres em guerra aberta com o Sporting"

- "Violência doméstica mata 17 em seis meses e 5 são homens"

- "Operação Marquês. Amigo faz chegar oito milhões a Sócrates"

- "Segurança social. Simulador revela apoios a que tem direito"

No Público:

- "CP com mais passageiros, mais receita, mais atrasos e menos lucros em 2024"

- "Bairros municipais. Câmara de Loures já despejou 50 famílias e há mais 516 em risco"

- "PSD fecha mapa autárquico com aposta forte nas grandes cidades e objectivo de ganhar a ANMP"

- "Espanha. Escândalo de corrupção no PSOE testa resiliência de Sánchez"

- "Saúde. Snus e bolsas de nicotina: 'Não sabemos a quantidade que os miúdos estão a consumir'"

- "Entrevista. John Ioannidis: 'Mais cedo ou mais tarde, se a ciência for destruída, ninguém beneficiará'"

- "Imigração. Chega impõe condições duras para negociar com o Governo"

- "Opinião. A RTP tem de se manter ferozmente independente. Nicolau Santos e as razões da demissão de António José Teixeira"

- "Clima. Calor pulveriza recorde de Junho com 46,6 graus em Mora"

No Jornal de Notícias:

- "Fosso salarial entre Lisboa e o país é cada vez maior"

- "Negócio equestre a galope com lusitanos que vale milhões"

- "Ex-vice de Gaia recupera controlo de dinheiro, carro e casa"

- "Academia de Notícias. Trabalho sobre coesão territorial vence Bolsa JN"

- "Cinema. Sara Sampaio no elenco do novo 'Superman'"

- "Marquês. Sócrates faz queixa contra justiça em Bruxelas"

- "Porto. Manifestação para pedir redução da velocidade"

- "Saúde. Apenas um décimo dos fisioterapeutas está no SNS"

- "Futsal. Benfica campeão rouba sonho do penta ao Sporting"

- "Andebol. Portugal derrotado na final do Mundial de Sub-21 pela Dinamarca"

No Diário de Notícias:

- "O dia mais quente do ano. 46,6ºC. Mora bate recorde de temperatura em Portugal no mês de junho. Onda de calor com ligeiro abrandamento a partir de hoje. Sete distritos ainda se mantêm em alerta vermelho"

- "Candidatura à gigafábrica em Sines prevê mais de mil milhões em exportações"

- "Crise na restauração. Empresas não estão a conseguir pagar os empréstimos covid"

- "Francisco Duarte Lopes, embaixador de Portugal em Washington. 'Os Açores estão no passado, no presente e no futuro da relação entre Portugal e os EUA'"

- "José Poeira, selecionador nacional. 'O João Almeida é candidato ao pódio de qualquer Volta e acho que vai ganhar uma Grande Volta'"

- "Ferrovia. Más ligações ferroviárias entre a Europa do sul estão a travar a transição energética"

- "Conservação. A organização [norte-]americana que está a ajudar a preservar o património português"

- "DN Brasil. Investigação. Crescimento do PCC em Portugal já passa pelo recrutamento de presos portugueses"

No Negócios:

- "Contratos para arrendar com a maior queda desde a covid"

- "Conversa Capital. João Leão. 'Não é fácil atingir os 2% do PIB em defesa. Não é como ir ao supermercado'"

- "Portugal está sob maior pressão com enchente de dívida alemã"

- "Investidor privado. Nem depósitos nem certificados batem inflação. E agora?"

- "Energia. Savannah pede 5,5 milhões para terrenos em Boticas"

- "Indústria. Navigator aumenta stocks nos EUA antes das tarifas"

No Jornal Económico:

- "Americanos, ingleses e alemães procuram luxo na Madeira"

- "'Fórum BCE trará mais clareza sobre impactos da mudança'. O governador do Banco de Portugal é o anfitrião da 12ª edição do Fórum BCE, que começa hoje, em Sintra. Quer respostas para a adaptação à 'mudança acelerada' que marca a atualidade"

- "'Há 25 anos que não temos uma visão agregadora e precisamos de a ter'. Pedro Ginjeira, secretário-geral da Business Roundtable, aponta três prioridades para o crescimento: uma visão agregadora para o país, criar riqueza e celebrar o sucesso"

- "Como está o ambiente de negócios em Portugal?"

- "Mercadona. 300 milhões para o maior centro logístico da Península Ibérica"

- "José Luís Carneiro vence o PS e já prepara as autárquicas"

- "Rússia faz maior ataque de sempre, mas quer negociar"

- "Ronaldo aposta na Arábia com contrato multimilionário"

No Record:

- "Gyokeres estica a corda"

- "Ouve presidente e envia-lhe mensagens de desagrado"

- "Informa que não volta ao clube"

- "Promete falar sobre a polémica da saída"

- "Reprova intervenções públicas do líder leonino"

- Varandas aponta o dedo"

- "'Acredito que Viktor possa sair a não ser que tenha o pior agente do Mundo´"

- "'Jogadores contrariados nesta fase não são um problema'"

- "Di Maria despede-se em Lágrimas [do Benfica]"

- "João Almeida ponto para o Tour"

- "'O sonho é fazer pódio e Pogacar ganhar' [João Almeida]"

- "Encarnados campeões de futsal"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bye bye Fábio [Vieira]. SAD abdica de tentar manter o médio cedido pelo Arsenal, procurando substituto"

- "Farioli tem à espera contrato de dois anos e outro de opção"

- "Eustáquio fora da Gold Cup e selecionador do Canadá culpa dragões: 'Houve pânico no clube'"

- "Andebol. Geração banhada a prata. Na final do Mundial Sub-21, Portugal embateu no muro da Dinamarca (26-29). Terceiro vice-campeonato deste grupo de atletas, após dois Europeus"

- "Carlos Martingo. 'Desempenho da equipa nestes 12 dias foi extraordinário'"

- "Futsal. Título volta à Luz seis anos depois. Triunfo sobre os leões na 'negra' (4-3)"

- "Benfica. Moussa deve custar acima de 20 milhões"

- "PSV junta-se aos interessados em Schjelderup"

- "Reportagem: viagem aos segredos do pleno na formação"

- "Sporting. Jota Silva e Mangas na lista de compras"

- "Varandas: 'Acredito que Gyokeres possa sair'"

- "Internacional. João Neves bisa e Vitinha esfola. PSG goleia (4-0) Inter Miami no Mundial de Clubes"

E no A Bola:

- "Varandas abre porta a Gyokeres. Presidente do Sporting tranquiliza goleador e envia recado ao empresário do sueco. 'Há uma forte probabilidade de o Gyokeres sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo'. Palavras do líder leonino, que destaca saúde financeira da SAD"

- "O sucesso da formação das águias dos benjamins aos sub-23. Grande reportagem de A Bola na Academia do Seixal"

- "FC Porto. Franceso Farioli até 2027. Villas-Boas escolheu o treinador italiano para suceder a Martín Anselmi"

- "Benfica. Pressão para contratar extremo argelino Moussa ao Feyenoord"

- "Thiago Almada exige paciência"

- "Saída de Carreras é inevitável"

- "Futsal. Benfica é campeão nacional. Triunfo sobre o Sporting, por 4-3, no Rui Rocha, no jogo 5 da final"