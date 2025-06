Oitavo pedido de pagamento do PRR vai ser submetido ainda este ano

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal assegurou hoje que o oitavo pedido de pagamento do PRR vai ser submetido a Bruxelas ainda este ano.

"Antes do final do ano de 2025 ainda submeteremos à Comissão Europeia o oitavo pedido de pagamento", adiantou Fernando Alfaiate, numa 'newsletter' da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, criada para negociar e monitorizar a execução do PRR.

Já para o próximo ano está planeada a apresentação dos últimos dois pedidos de pagamento.

Segundo o mesmo documento, o último desembolso deverá ser pago pela Comissão Europeia nos últimos dias de 2026, "permitindo que em 2027 ainda seja um ano de significativos pagamentos aos beneficiários finais".

Portugal submeteu hoje a Bruxelas o sétimo pedido de pagamento do PRR.

Com a submissão dos marcos e metas deste sétimo pedido de pagamento, a taxa de execução do PRR, cujo término está agendado para meados de 2026, sobe para 47%.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.