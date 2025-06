Montenegro garante posição forte entre líderes da UE para pedir fim do "flagelo humanitário" em Gaza

O primeiro-ministro garantiu hoje existir uma "posição forte" entre os líderes da União Europeia (UE) para instalar ao fim do "flagelo humanitário" em Gaza, devido à ofensiva israelita, esperando colaboração das partes envolvidas no conflito para assegurar assistência.

"Eu creio que há uma posição muito forte do Conselho [Europeu] relativamente à necessidade de se pôr cobro às dificuldades que são, de facto, gravíssimas, intoleráveis no apoio humanitário", disse Luís Montenegro, chegando à cimeira europeia, em Bruxelas.

Falando aos jornalistas portugueses à entrada para este Conselho Europeu, no qual será discutida a instabilidade no Médio Oriente, o chefe de Governo acrescentou: "Desse ponto de vista, espero, sinceramente, que as partes possam colaborar de maneira a terminar com o flagelo humanitário que hoje afeta a região de Gaza".

Os líderes europeus vão hoje discutir o apoio à Ucrânia face à invasão russa e pedir uma solução diplomática para o Médio Oriente, entre Israel e Irão, após uma cimeira da NATO centrada no reforço militar.

Os chefes de Governo e de Estado da UE reúnem-se em Bruxelas naquela que é a terceira reunião ordinária presidida pelo atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, sendo à semelhança das anteriores muito marcada pela atualidade geopolítica.

Previsto está que apelem à contenção das tensões no Médio Oriente, que têm vindo a intensificar-se devido à recente escalada militar entre Israel e o Irão e à deterioração da situação humanitária na Faixa de Gaza pela ofensiva israelita.

Um documento da diplomacia comunitária, discutido na segunda-feira pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco europeu, admite indícios que Israel terá violado o acordo de associação com a UE, especificamente o artigo 2.º, sobre obrigações de respeitar os direitos humanos, com as suas ações em Gaza.

Esse relatório será discutido pelos líderes da UE, sendo que o ponto mais difícil da cimeira europeia deverá precisamente prender-se com estas conclusões. Alguns Estados-membros veem como "inaceitável o uso desproporcionado da força por parte de Israel" e querem ver isso refletido no texto, enquanto outros países se recusam a apontá-lo, segundo fontes diplomáticas ouvidas pela Lusa.

De acordo com o mais recente rascunho das conclusões deste Conselho Europeu a que a Lusa teve acesso, texto que terá ainda de ser aprovado, os líderes da UE vão destacar "a catastrófica situação humanitária em Gaza e os últimos desenvolvimentos no que respeita ao Irão".

Portugal está representado na reunião pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.