Grupo Barceló sobe lucro para 301,8 ME em 2024 e elimina dívida

O Grupo Barceló obteve um lucro líquido de 301,8 milhões de euros em 2024, mais 56% que no ano anterior e um valor recorde que lhe permitiu eliminar completamente a dívida financeira, foi hoje anunciado.

De acordo com os dados publicados hoje no relatório anual e incluídos num comunicado de imprensa, a empresa encerrou o último exercício com um volume de negócios de 7.500 milhões de euros, mais 13% do que em 2023.

Além disso, o ebitda ultrapassou 660 milhões de euros, mais 24% do que em 2023.

Por outro lado, o Barceló Group destaca o início do "processo de transição geracional", com a incorporação no comité de gestão de Marta D. Barceló Fontirroig como presidente da filial norte-americana do grupo e membro do Conselho de Administração, e Antonio Tovar Barceló como presidente executivo para a América Central e Caraíbas do Barceló Hotel Group.

Ao longo de 2024, a divisão hoteleira da empresa abriu 15 estabelecimentos em todo o mundo, com novos destinos como Cabo Verde e Tailândia, bem como outros em Espanha, como Las Palmas de Gran Canaria e Jerez de la Frontera.

Em 2025, o Barceló Hotel Group, com mais de 40.800 funcionários, planeia investir cerca de 500 milhões de euros, mais 100 milhões do que no ano anterior, tanto na melhoria dos seus hotéis como na abertura de outros em segmentos altamente rentáveis.