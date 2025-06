Rússia adverte EUA contra envolvimento directo no conflito no Médio Oriente

A Rússia advertiu hoje os Estados Unidos contra o envolvimento direto no conflito armado entre Israel e o Irão, alegando que isso iria "desestabilizar radicalmente" a situação. "Advertimos Washington contra tais ações e até contra a especulação sobre elas. Isso desestabilizaria radicalmente toda a situação", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Riabkov disse que os Estados Unidos estão constantemente a dizer que não interferem e depois que vão intervir.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que sabe onde se esconde o líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, mas referiu que não o vai "eliminar por agora". "Ele [Khamenei] é um alvo fácil", acrescentou Trump, contribuindo para as crescentes especulações de que os Estados Unidos poderão entrar no conflito.

Em declarações à agência de notícias russa Interfax, Riabkov também advertiu Washington contra a concessão de ajuda militar direta a Israel. "Outra questão é a forma como encaram a situação do fornecimento de ajuda militar direta a Israel. Advertimos Washington contra essas opções, mesmo especulativas e teóricas. Este seria um passo que desestabilizaria radicalmente toda a situação", acrescentou.

Israel iniciou uma ofensiva militar contra o Irão em 13 de junho, com ataques a instalações militares e do programa nuclear iraniano. Os ataques israelitas causaram pelo menos 232 mortos, incluindo altos comandos militares e cientistas que trabalhavam no programa nuclear, segundo dados oficiais.

O Irão ripostou e provocou 24 mortos em Israel, de acordo com as autoridades de Teerão.