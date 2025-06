Turquia teme que ataque americano no Irão escale para um conflito global

O governo da Turquia disse hoje estar "profundamente preocupado" com os ataques americanos contra instalações nucleares no Irão, temendo que o conflito se eleve para um nível global.

"A Turquia está profundamente preocupada com as possíveis consequências do ataque dos EUA às instalações nucleares da República Islâmica do Irão", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado, citado pela Agência France Presse.

Ancara teme que o ataque lançado pelas forças dos Estados Unidos sobre o Irão possam levar a que "o conflito regional se eleve a um nível global", acrescenta a Europa Press.

"A Turquia está profundamente preocupada com os resultados prováveis do ataque. O que aconteceu pode levar uma disputa regional a um nível planetário. Não queremos que este cenário catastrófico se torne realidade", sublinha ainda a EFE.

O governo turco salientou que "tem alertado para o risco de os ataques de Israel alargarem o conflito e desestabilizarem a região", refere.

Apelou, por isso, à "responsabilidade" de todas as partes e à cessação "imediata" dos ataques, com o objetivo de evitar qualquer medida que "possa conduzir a mais morte e destruição".

"A única maneira de resolver as disputas sobre o programa nuclear do Irão é através das negociações", declarou o ministério turco, no comunicado, onde apelou à comunidade internacional que trabalhe no sentido desta "solução diplomática".

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reuniu-se este sábado em Istambul com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, que participa na 51.ª cimeira da Organização de Cooperação Islâmica (OCI).

Araqchi prometeu ao seu interlocutor que Ancara fará tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar um processo de negociação que abra caminho a encontros entre o Irão e os Estados Unidos, seja a nível técnico ou entre os seus líderes, posição reiterada no comunicado ministerial de hoje.

A Turquia ofereceu-se para dar "contribuições construtivas" para este diálogo.

Os Estados Unidos entraram no sábado na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando as três principais instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, enquanto o Presidente Donald Trump ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se "a paz não chegar rapidamente".

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.