AEIA não registou até agora "aumento de radiação" nuclear após ataque dos EUA

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) informou hoje que até agora "não houve aumento nos níveis de radiação fora do local" após os ataques aéreos dos Estados Unidos a três instalações nucleares iranianas.

O organismo de vigilância nuclear da ONU sedeado em Viena enviou hoje a mensagem através da rede social X.

"A AIEA pode confirmar que, até agora, não se registou qualquer aumento dos níveis de radiação fora das instalações", afirmou. A AIEA fornecerá mais avaliações sobre a situação no Irão à medida que mais informações estiverem disponíveis".

As autoridades iranianas responsáveis pela segurança nuclear também anunciaram que não detetaram "qualquer sinal de contaminação" junto às três instalações nucleares visadas pelos ataques aéreos norte-americanos.

"Não foi detetado qualquer sinal de contaminação (...), pelo que não existe qualquer perigo para as pessoas que vivem nas imediações das instalações" de Fordo, Natanz e Isfahan, declarou o Centro Nacional do Sistema de Segurança Nuclear, que faz parte da Organização da Energia Atómica do Irão.

A Comissão Saudita de Regulamentação Nuclear e Radiológica, anunciou igualmente que não foi detetado qualquer efeito radioativo na Arábia Saudita ou nos outros Estados do Golfo na sequência do ataque dos Estados Unidos. "Não foi detetado qualquer efeito radioativo no ambiente do Reino e dos Estados do Golfo", escreveu a comissão na rede social X.

Uma das instalações nucleares atacada pelos Estados Unidos, Fordo, com a capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizada a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão.

As eventuais repercussões junto de uma população de 14 milhões de pessoas, que vivem na área metropolitana da capital iraniana, podem ser devastadoras.

Há menos de uma semana, no passado dia 16, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou os habitantes de Teerão a abandonarem a cidade "de imediato".

Os Estados Unidos bombardearam esta madrugada três instalações nucleares do Irão, entrando diretamente na guerra iniciada por Israel há nove noites.

Donald Trump declarou hoje num breve discurso à nação que as principais instalações nucleares do Irão foram "completa e totalmente destruídas" por ataques levados a cabo pela força área dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano advertiu ainda Teerão contra eventuais retaliações contra os Estados Unidos, sublinhando que o Irão tem de escolher entre "paz ou tragédia".