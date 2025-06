Fitch avalia melhoria da notação de dívida do Novo Banco após compra pelo BPCE

A agência de notação financeira Fitch melhorou a "perspetiva" do 'rating' do Novo Banco para "positiva", já que o banco deverá passar a beneficiar do apoio do novo acionista, o francês BPCE, que tem uma classificação de dívida superior.

A Fitch manteve a notação financeira da dívida de longo e curto prazo do Novo Banco em 'BBB' e 'F2', respetivamente, mas melhorou a perspetiva para "positiva", segundo um comunicado enviado pelo Novo Banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta alteração de 'outlook' indicia que a avaliação da qualidade da dívida do banco poderá vir a ser revista em alta.

"Esta ação de notação financeira reflete a perspetiva da Fitch de que o novobanco, caso seja adquirido pelo Groupe BPCE, beneficiará muito provavelmente do apoio do acionista, com notação financeira superior", explica o banco na mesma comunicação aos investidores.

Os franceses do BPCE, que no passado dia 13 de junho assinaram um memorando de entendimento com a Nani Holdings para a aquisição do Novo Banco, têm atualmente uma notação de "A" com uma perspetiva "estável".

De acordo com o Novo Banco, a Moody's, uma outra agência de 'rating', reafirmou as notações financeiras do banco, indiciando também uma melhoria "se a aquisição do banco pelo Groupe BPCE for concluída com sucesso".

A Lone Star chegou a acordo com o grupo bancário francês BPCE para a venda de 100% do Novo Banco, numa operação avaliada em 6.400 milhões de euros.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2026.