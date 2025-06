Extrema-direita treina 'milícia'

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam nesta segunda-feira, 2 de Junho de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Extrema-direita usa jogo para treinar 'milícia'"

- "Combates de Airsoft. Grupo 1143 já realizou 'batalha' em propriedade de Palmela"

- "Reforço. Félix é trunfo de Rui Costa"

- "Sporting. Varandas pede 90 milhões por Gyokeres"

- "FC Porto. Gabri Veiga no dragão"

- "Sub-17. Jovens portugueses conquistam Europa"

- "Matou mulher à facada. Justiça trava libertação de assassino"

- "Campanha. Jantar rende milhares a candidato [Gouveia e Melo]"

- "Escola de Gaia. Turma perde dois alunos em acidentes trágicos"

- "Moita. Menino de 4 anos morre em piscina"

- "Olhão. Esfaqueia mulher à frente dos filhos"

- "Mais de 10 mil. Corrida à reforma na função pública"

- "Audiências. CMTV bate novo recorde"

No Público:

- "Portugueses gastam 21 milhões nos novos medicamentos para obesidade"

- "Polónia. Candidato europeísta declara vitória por margem mínima nas presidenciais"

- "'Via verde' para a imigração arranca com 12 trabalhadores da agricultura à espera de visto"

- "Guerra na Europa. Kiev surpreende Moscovo com maior ataque à aviação russa"

- "Presidenciais. Seguro avança esta semana para Belém"

- "Iniciativa Liberal. Blanco exclui-se, Mariana Leitão e Amorim Lopes ganham força"

- "Futebol. Portugal bate França e é tricampeão europeu de sub-17"

- "Indústria automóvel. Stella Li, 'vice' da BYD: 'O futuro é a electrificação e esta é uma missão que não vai mudar'"

- "Conferência da ONU. Tiago Pitta e Cunha [diretor executivo da Fundação Oceano Azul]: 'O oceano é órfão da governação mundial. Precisa de um Acordo de Paris"

No Jornal de Notícias:

- "Onde queremos estar em 2030?"

- "Maria Caldas (à esquerda) e Liliana Pinho: futuras mães partilham preocupação sobre o futuro dos filhos"

- "Comunicações chamadas de spam e burlas aumentam e alarmam autoridades"

- "Moita. Menino escapa ao pai e morre nas piscinas municipais"

- "Presidenciais. Rui Rio é o único ex-líder a furar apoio dado pelo partido"

- "Europeu Sub-17. Portugal arrasa franceses (3-0) e sagra-se campeão"

- "Ucrânia. Bombeiro português abatido na fronteira com a Rússia"

No Diário de Notícias:

- "Procuradores do MP, professores e polícias estão há anos sem acesso à medicina do trabalho"

- "José Luís Arnaut. 'A morte do Bloco de Esquerda é um sinal positivo para a economia'"

- "Liderança. Rui Malheiro perfila-se na IL, Mariana Leitão é uma hipótese"

- "Ataques de 'drones'. Ucrânia e Rússia sobem o tom no campo de batalha na véspera de negociações de paz"

- "Parlamento. Início da legislatura 'calmo', com o Chega em 'estado de graça' e PS em 'renovação'"

- Reportagem. Roberto Martínez surpreendeu o Casa Pia em busca das origens da seleção nacional"

- "Imigração. Brasileiro cria 'via verde' para pequenos empresários"

- "Philippe Claudel [escritor francês]. 'O prémio Goncourt muda a vida do livro, a vida do seu autor e a vida do editor'"

- "Almirante Jeffrey Anderson [dos EUA]. 'Capacidade integrada de defesa aérea e antimíssil é essencial na postura de dissuasão da NATO'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Maria Luís Albuquerque. 'Incentivos fiscais [na poupança] são importantes'. Comissária europeia defende debate sobre pensões"

- "PRR de outros países dão dois mil milhões a Portugal"

- "Construção carimba primeiro visto da 'via verde' para imigração"

- "Tarifas de Trump deixam uma maçã podre no cesto das 7 magníficas"

- "Investidor privado. 'Cash cows' são a nova fonte de ganhos chorudos na bolsa"

No Jornal Económico:

- "Rei das saladas ataca mercado espanhol"

- "Faz sentido limite de 90% no crédito à habitação?"

- "Miranda Sarmento defende produto de poupança europeu com benefício fiscal"

- "Grande conferência: Doing Business Angola. O JE junta esta segunda-feira a elite económica de Angola para debater os negócios a explorar"

- "Madeira. Há 200 milhões para apoiar empresas"

- "Encontro entre Putin e Trump ainda sem fumo branco"

- "Cada 100 milhões de capital de risco dão 0,22% ao PIB"

- "Lucros das sete magníficas subiu 27% no trimestre"

No Record:

- "Sporting. Atlético chega-se à frente. Gyokeres é o n.º 1 da lista dos espanhóis para o ataque"

- "Euro sub-17. França 0 Portugal 3. Campeões da Europa. Final ganha com classe e talento"

- "Benfica. Félix é para fechar rápido. Contactos intensificam-se"

- "Interessa ao Nápoles. Florentino próximo da saída"

- "FC Porto. Eustáquio e a fase de grupos do Mundial de Clubes. 'Temos tudo para passar'"

- "Seleção. Mora encanta na estreia"

- "Vizela 2-2 AVS. Avenses ficam na Liga"

- "Hóquei em patins. FC Porto 1-0 Sporting. OC Barcelos 4-1 Benfica. Tudo empatado no 'playoff'"

No O Jogo:

- "França 0-3 Portugal. Campeões como gente grande. Portugal bateu a França na final do europeu de sub-17 com uma exibição dominadora e de pura classe coletiva"

- "'João Neves e Vitinha são dos melhores médios do mundo'. Rúben Neves aponta à vitória na Liga das Nações"

- "FC Porto. Richard Ríos em aberto. Dragões estão no mercado e com margem financeira para investi"

- "Semana decisiva para encerrar dossiê Gabri. Médio aguarda na Galiza pela curta viagem até à Cidade Invicta"

- "Sporting. Franco Israel quer sair. Titularidade de Rui Silva deixa uruguaio sem espaço para jogar"

- "Benfica. Champions do PSG rende mais 6 MEuro. Transferência de João Neves incluiu bónus individuais e coletivos"

- "Play-off. Aves SAD e P. Ferreira continuam onde já estavam"

E no A Bola:

- "França 0-3 França. Meninos de ouro. Seleção nacional de sub-17 é campeã da Europa com triunfo categórico sobre os franceses"

- "Benfica. João Neves rende mais Euro6 milhões. Bónus por objetivos elevam para Euro66M a transferência para o PSG"

- "Otamendi entre os melhores da Champions"

- "Sporting. Geny Catamo na lista de compras do Aston Villa. Leões pedem Euro30 milhões para libertar o ala, mas renovação também é possível"

- "FC Porto. Tempo corre contra Gabri Veiga. Presença no Mundial de Clubes, nos EUA, obriga a visto de trabalho que só será pedido após conclusão do negócio"

- "Aves SAD mantém-se na liga e Paços de Ferreira na liga 2"

- "'Recusar o Botafogo deu-me noites complicadas, mas em boa hora o fiz'. Vasco Matos, treinador do Santa Clara"