Euro recua ligeiramente e fica abaixo dos 1,15 dólares

O euro caiu esta quinta-feira ligeiramente face ao dólar, ficando abaixo dos 1,15 dólares, depois de a Fed ter mantido os juros de referência e com os mercados a avaliarem o conflito entre Israel e Irão.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1457 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1505 dólares.

O euro também caiu face à libra, mas valorizou-se ligeiramente relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1478 dólares.

Os receios de uma nova escalada no Médio Oriente estão a levar os investidores do mercado cambial a valorizar o dólar. Estes temem um eventual envolvimento dos Estados Unidos da América (EUA) no conflito entre Israel e o Irão.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recusou-se a revelar se está ou não a intervir do lado de Telavive no conflito armado.

A Fed decidiu manter, na quarta-feira, a taxa de juro no intervalo entre 4,25% e 4,50%, apesar das pretensões contrárias de Donald Trump - que voltou a insultar o presidente o banco central, Jerome Powell -, enquanto espera por mais informação sobre os efeitos do aumento das taxas alfandegárias decididas pela Casa Branca.

A Fed reviu ainda em baixo as previsões de crescimento, esperando agora um crescimento da economia norte-americana de 1,4% em 2025, e antecipou uma inflação mais elevada para este ano, de 3% (acima da anterior previsão de 2,7%).

Divisas.................quinta-feira.............quarta-feira

Euro/dólar..............1,1457.................1,1505

Euro/libra..............0,85338................0,85484

Euro/iene................166,94................166,43

Dólar/iene...............145,72................144,66