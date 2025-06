OpenAI denuncia que Meta está a oferecer bónus para 'roubar' trabalhadores

O presidente executivo (CEO) da OpenAI, Sam Altman, denunciou que os seus trabalhadores receberam da Meta ofertas de bónus de 100 milhões de dólares (86 milhões de euros) para trocar a empresa pela dona do Facebook.

Esta informação acontece numa altura de grande concorrência entre as tecnológicas em termos de estratégias de inteligência artificial (IA).

Sam Altman adiantou que "até agora" nenhum dos trabalhadores aceitou.

"A Meta começou a fazer ofertas enormes para muitas pessoas da nossa equipa", disse Altman no 'podcast' Uncapped, que foi para o ar na terça-feira e é apresentado pelo seu irmão.

No programa, Altman explicou que a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp estava a oferecer "bónus de contratação de 100 milhões de dólares" e que a Meta os considerava a "sua maior concorrente".

"Pelo menos, até agora, nenhum dos nossos melhores funcionários decidiu aceitar a oferta", disse o executivo da tecnológica dona do ChatGPT.

Altman observou que os esforços da Meta para avançar na corrida da IA "não funcionaram tão bem quanto eles esperavam" e é por isso que está a optar por uma tática mais "agressiva".

E acrescentou: "há muitas coisas que respeito na Meta como empresa, não acredito que seja uma empresa que se destaque pela inovação".

Na semana passada, a Meta, liderada por Mark Zuckerber, anunciou que irá pagar 14.300 milhões de dólares (12.216 milhões de euros) para comprar 49% da 'startup' Scale AI e contratar o seu CEO, Alexandr Wang.

Como parte do acordo, Wang - que há sete anos, aos seus 21, se tornou no multimilionário mais jovem do mundo - irá responder diretamente ao CEO da Meta, e permanecerá na equipa de diretores da Scale.

Wang também deverá liderar um novo laboratório de IA da Meta, que será responsável pelo desenvolvimento da "superinteligência".

Segundo o New York Times, a Meta terá oferecido valores milionários a dezenas de investigadores de empresas líderes em IA como a OpenAI e Google, e são vários o que aceitaram.

O objetivo de Zuckerberg, segundo os media especializados, é criar uma nova equipa de "superinteligência" dedicada a construir a plataforma de IA mais avançada do mundo, um hipotético sistema de IA que supera as capacidades do cérebro humano.