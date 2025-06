Chanceler alemão espera novas sanções contra a Rússia

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse estar "cautelosamente otimista" em relação a uma decisão nos próximos dias dos Estados Unidos sobre a aplicação de novas sanções contra a Rússia, devido à continuação da sua ofensiva na Ucrânia.

"Todos concordamos que devemos fazer todo o possível para pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível", declarou o líder alemão aos jornalistas no final da cimeira do G7, no Canadá.

Merz acrescentou que existe um consenso sobre a manutenção do apoio militar à Ucrânia, não só na União Europeia, mas também no grupo das sete democracias mais industrializadas do mundo, e que os respetivos líderes continuam "a procurar todas as opções, incluindo a imposição de sanções à Rússia".

Após a saída abrupta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cimeira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, participou em todas as reuniões, salientou Merz.

O encontro do G7 concentrou-se hoje, no último dia de trabalhos em Kananaskis, no Canadá, na ajuda a Kiev, com a presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O líder francês, Emmanuel Macron, condenou por seu lado "o completo cinismo" do homólogo russo, Vladimir Putin, após o ataque ocorrido na última noite em Kiev.

A última vaga de ataques russos "mostra o completo cinismo do Presidente Putin, que está a usar o contexto internacional para intensificar os ataques (...) contra civis", declarou hoje Macron.

Pelo menos 14 pessoas, incluindo um norte-americano, morreram e mais de cem ficaram feridas em Kiev durante a última noite, num dos piores ataques russos contra a capital ucraniana, segundo Volodymyr Zelensky.

Donald Trump abandonou prematuramente a cimeira do G7 na segunda-feira para se concentrar no conflito entre Israel e o Irão, segundo a Casa Branca.