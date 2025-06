Um quinto dos portugueses já teve algum tipo de literacia mediática

Um quinto dos portugueses (21%) já recebeu algum tipo de formação em literacia mediática, um valor que está abaixo da Finlândia, mas acima da média global, segundo o Digital News Report Portugal 2025 (DNRPT25) hoje divulgado.

De acordo com o relatório, este valor, embora próximo da média global, continua abaixo "dos níveis observados em países escandinavos como a Finlândia (34%)".

A formação em literacia "é mais prevalente entre os jovens (41% nos 18-24 anos) e entre os que possuem escolaridade elevada (32%), verificando-se também alguma expressão entre os menos escolarizados (26%)".

O DNRPT25 é produzido anualmente pelo OberCom - Observatório da Comunicação desde 2015, publicado a par do relatório global do RISJ - Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Este é o 10.º relatório anual do Digital News Report Portugal.

"A formação em literacia noticiosa associa-se a comportamentos informativos mais ativos: os indivíduos com este tipo de formação demonstram maior interesse por notícias (60% face a 50% da população geral), maior propensão para pagar por notícias 'online' (26% face a 10%) e uma tendência mais acentuada para aceder diretamente a websites de órgãos de comunicação social (24% face a 19%)", refere o estudo.

No que respeita a práticas de verificação de factos, "os formados em literacia para os media recorrem com maior frequência a fontes oficiais (46%), marcas de confiança (44%) e verificadores de factos (28%), demonstrando maior diversificação na utilização de fontes e proatividade na confirmação da veracidade das informações".

Ora, "estes indivíduos participam também mais ativamente no ecossistema informativo", com 86% a afirmar que se envolvem "de alguma forma no quotidiano noticioso (ler, comentar, partilhar ou discutir notícias), face a 74% da população em geral".

Apesar disso, "indicadores como confiança nas notícias, preocupação com desinformação e motivações para evitar notícias não apresentam diferenças significativas entre os que têm e os que não têm formação em literacia para os media, sugerindo que a literacia tem maior impacto nos comportamentos concretos do que nas perceções subjetivas sobre o ambiente informativo", conclui o relatório.

Com trabalho de campo a cargo da YouGov, o projeto inquiriu a nível global em 2025 cerca de 97 mil indivíduos utilizadores de Internet, em 48 países. Este ano, a Sérvia junta-se ao conjunto de mercados globais em estudo, depois da inclusão de Marrocos em 2024.

O trabalho de campo decorreu entre 13 de janeiro e 24 de fevereiro deste ano.

Em Portugal foram inquiridos 2.012 indivíduos.