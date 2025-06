Relatório alerta para risco de uma nova corrida às armas nucleares

Uma nova corrida às armas nucleares global está a emergir num momento de enfraquecimento dos regimes de controlo de armas, alertou hoje o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI).

O SIPRI destacou num relatório que quase todos os nove Estados com armas nucleares --- Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel --- continuaram os programas "intensivos" de modernização nuclear no ano passado, atualizando as armas existentes e adicionando novas versões.

Do stock total estimado de 12.241 ogivas em janeiro, cerca de 9.614 estavam em arsenais militares para uso potencial, 3.912 delas estavam implantadas em mísseis e aeronaves e cerca de 2.100 estavam em alerta máximo para mísseis balísticos.

Desde o fim da Guerra Fria, o desmantelamento gradual de ogivas desativadas pelos EUA e pela Rússia ultrapassou o ritmo de implantação de novas ogivas nucleares, mas essa tendência provavelmente vai reverter-se nos próximos anos, à medida que o ritmo de destruição diminuir.

"Observamos uma tendência clara de crescimento dos arsenais nucleares, aumento da retórica nuclear e abandono dos acordos de controlo de armas", escreve o instituto no relatório.