Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada com cerca de 30 eventos em Julho

As Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, nos Açores, realizam-se de 10 a 13 de julho com cerca de 30 eventos, entre os quais a partilha popular das sopas, o cortejo etnográfico e a coroação dos Impérios, revelou a autarquia.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, que adiantou que a 22.ª edição das Grandes Festas do Divino Espírito Santo apresenta um programa que volta a harmonizar a vertente religiosa com as dimensões culturais, turísticas e ambientais.

O autarca, citado numa nota divulgada pelo município, destacou o envolvimento das 24 Juntas de Freguesia e das mordomias do concelho como elementos fundamentais para o sucesso da celebração.

Pedro Nascimento Cabral salientou também o apoio de várias entidades particulares e o empenho de voluntários e colaboradores da autarquia, realçando o espírito da "festa da partilha, da humildade, da solidariedade e da fé", que caracteriza o evento.

O autarca disse ainda que o Divino Espírito Santo "marca a identidade dos açorianos enquanto povo" e assinalou o facto de o evento registar um aumento significativo do número de visitantes que chegam a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, por estes dias, mas também da diáspora.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Furtado, que detalhou a programação da 22.ª edição, sublinhou que se trata de "um evento solidário, cuja grandeza vive das pessoas que contribuem para a sua programação religiosa, cultural, turística e também ambiental".

Na edição de 2024 as Grandes Festas do Divino Espírito Santo receberam o selo ambiental de Evento Circular, na categoria de Prata, pelas boas práticas implementadas em matéria de sustentabilidade, circularidade e preservação ambiental, indicou Pedro Furtado.

Com uma programação que inclui cerca de 30 eventos ao longo de quatro dias, as festas arrancam a 10 de julho, com a inauguração da exposição de fotografia Divino em Objetiva 23, uma mostra da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores.

No mesmo dia será inaugurada a tenda do Espírito Santo de Alenquer e apresentado o livro "Ruralidade Micaelense" de Renato Cordeiro, havendo ainda lugar para uma conferência inaugural sobre o Culto do Divino Espírito Santo, pelo cónego Manuel Carlos Sousa Alves, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Igreja da Matriz.

O momento será seguido pelo concerto da Sinfonietta de Ponta Delgada, que estreia a "Cantata Festiva para as Festas do Divino Espírito Santo" do compositor Sérgio Azevedo.

No dia 11, decorre a tradicional Mudança da Bandeira do Divino Espírito Santo, seguindo-se a abertura do Quarto do Espírito Santo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o tradicional concurso de massa sovada, arrematações e atuações musicais.

No dia12 de julho, um sábado, as Instituições Particulares de Solidariedade Social farão a distribuição de pensões (cabazes alimentares) e, ao meio-dia, será inaugurado o Triato do Espírito Santo, no Campo de São Francisco.

Aquele dia será também marcado pela distribuição gratuita das sopas do Espírito Santo, no Campo de São Francisco, e o Cortejo Etnográfico das 24 freguesias do concelho, assim como a recitação do Terço Cantado pelos Ranchos de Romeiros da Relva e Candelária.

À noite, os destaques musicais incluem Jorge Ferreira e os grupos Brumas da Terra e Lads d'Alenquer.

No dia 13, a Missa da Coroação terá lugar na Praça Gonçalo Velho, devido às obras que decorrem na Torre Sineira da Matriz, seguindo-se o Bodo de Leite e a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada, que percorrerá várias ruas da cidade.

A programação encerra com concertos da fadista Raquel Dutra e da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, ambos na Praça do Município.