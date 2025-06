Von der Leyen fala em "notícias alarmantes" após ataque israelita ao Irão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou hoje como "notícias profundamente alarmantes" as relativas aos bombardeamentos israelitas a dezenas de alvos militares e nucleares iranianos no Irão e apelou à "máxima contenção" das partes.

"As notícias que nos chegam do Médio Oriente são profundamente alarmantes. A Europa apela a todas as partes para que deem provas da máxima contenção, reduzam imediatamente a escalada e se abstenham de retaliações", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

"Uma resolução diplomática é agora mais urgente do que nunca, a bem da estabilidade da região e da segurança mundial", adiantou a líder do executivo comunitário.

A posição surge depois de, minutos antes, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, ter dito que a situação no Médio Oriente é perigosa, após um ataque de Israel ao Irão.

"A situação no Médio Oriente é perigosa", referiu a alta Representante para a Política Externa da UE, numa mensagem divulgada nas redes sociais e na qual apela "a todas as partes para que deem provas de contenção e evitem uma nova escalada" conflitual.

"A diplomacia continua a ser o melhor caminho a seguir e estou pronta a apoiar todos os esforços diplomáticos no sentido de desanuviar a situação", acrescentou Kaja Kallas.

O exército de Israel atacou hoje a capital do Irão, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

As forças armadas iranianas afirmaram que não haverá limites na sua resposta a Israel após os ataques da madrugada a Teerão e a várias outras cidades do país.