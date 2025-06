Tiroteio em escola austríaca provoca nove mortos

Pelo menos nove pessoas, entre as quais sete alunos, um adulto e o suposto agressor, morreram hoje num tiroteio numa escola secundária em Graz, no sudeste da Áustria, confirmaram as autoridades locais, embora haja vários balanços de vítimas.

A polícia adiantou que há vários alunos e professores feridos e admitiu a possibilidade de várias vítimas mortais.

"A situação é, neste momento, muito confusa. No entanto, poderá tratar-se de um caso de tiroteio indiscriminado", declarou à agência noticiosa Austria Presse Agentur (APA) uma fonte policial, enquanto alguns meios de comunicação indicam cinco mortos.

Um suspeito terá sido encontrado morto numa das casas de banho, segundo os primeiros indícios.

De acordo com a APA, o alegado autor do ataque, cuja identidade não foi revelada, ter-se-á matado.

O jornal Kronen Zeitung indica que o tiroteio começou por volta das 10:00 da manhã locais (09:00 em Lisboa) e que o suposto agressor disparou em duas salas de aula diferentes.

"Várias unidades especiais da polícia de intervenção estão no local", disse a polícia na rede social X, referindo-se a "tiros" sem dar mais pormenores.

Às 11:30, a polícia local escreveu na rede social X que a escola foi totalmente evacuada e todos foram levados para um ponto de encontro seguro.

A polícia indicou que a situação está "controlada e segura" e que não acredita que haja mais perigo.

Graz, a segunda maior cidade da Áustria, está localizada no sudeste do país e tem cerca de 300.000 habitantes.