Acreditar é a palavra de ordem para a equipa do Vizela para a segunda mão do play-off de subida/permanência da I Liga frente ao AFS SAD. A jogar em casa, mas com uma clara desvantagem (0-3) trazida do primeiro jogo, a equipa do treinador madeirense Fábio Pereira mantém a crença de que poderá terminar a noite de domingo a festejar a subida.

“Sabemos que é difícil. Temos uma desvantagem no intervalo da eliminatória, mas se não acreditasse já estava na Madeira.Não foi o que esperávamos e depois de analisar o jogo, ficámos ainda mais convictos que o resultado não espelhou o que se passou em campo. O futebol é assim… contam as bolas que entram na baliza e, num playoff, temos de ser mais eficazes. Esta época já fomos capazes de fazer três golos em 45 minutos, também conseguimos fazê-lo em 90.”