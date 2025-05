Bombeiros são exemplo de dedicação e profissionalismo", afirma Cristina Pedra

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou a importância dos bombeiros durante a cerimónia comemorativa do Dia Regional do Bombeiro. Ela agradeceu a dedicação, profissionalismo e coragem dos bombeiros, considerando-os "exemplo do que é estar bem ao serviço da comunidade".

Cristina Pedra elogiou o novo modelo de financiamento dos bombeiros, que permite aos municípios acompanhar parte da despesa, considerando-o "inovador". A Câmara do Funchal investe anualmente 120 mil euros nos Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo recentemente entregue uma nova viatura especial que custou 98 mil euros.

A presidente da autarquia anunciou ainda que está prevista a construção de uma nova camarata e que está a decorrer um procedimento concursal para a admissão de 24 novos bombeiros. Os investimentos anuais na componente da protecção civil municipal são superiores a 5 milhões de euros, demonstrando o compromisso da Câmara do Funchal com a segurança e bem-estar da comunidade.

Com estas declarações, Cristina Pedra reforçou a importância do trabalho dos bombeiros e o papel fundamental que desempenham na protecção civil da região.