Lula vai tentar convencer Macron sobre os benefícios do acordo UE-Mercosul

O Presidente brasileiro vai reforçar junto do chefe de Estado francês a importância do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul durante a sua visita de Estado a França na próxima semana, disse ontem a diplomacia brasileira.

No dia 05 de junho, dia em que inicia essa visita de Estado, que antecede a sua participação na Cimeira dos Oceanos da ONU, de 09 a 13 de junho, em Nice, Lula da Silva será recebido em Paris por Emmanuel Macron, um dos Presidentes mais reticente ao acordo.

"Entendemos que há um novo contexto internacional, um contexto geopolítico, um contexto de guerra comercial que favorece o apoio do bloco europeu ao acordo. Portanto, pretendemos explorar essa possível condição favorável", afirmou em conferência de imprensa o diretor para a Europa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Flavio Goldman.

O diplomata brasileiro considerou que no Conselho Europeu "há um cenário predominantemente favorável" e assinalou que alguns países que tinham dúvidas, entre os quais a Áustria, "começaram a mover-se a favor" da assinatura do pacto comercial, que está a ser discutido há cerca de 25 anos.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa veio ao Brasil esta semana precisamente para abordar o acordo entre os dois blocos com o chefe de Estado brasileiro, contudo não se encontraram, nem falaram, durante os três dias da visita de Costa, primeiro devido a problemas de saúde de Lula da Silva e depois por incompatibilidade de agendas.

António Costa durante os três dias no Brasil teve apenas um encontro oficial com o Governo brasileiro, com o ministro das Relações Exteriores , Mauro Vieira, sendo que fonte do Ministério da Fazenda do Brasil disse à Lusa que foi realizado um almoço na residência oficial da embaixada de Portugal com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Hadadd, na quarta-feira.

Em São Paulo, na quinta-feira, no Fórum de Investimentos Brasil e União Europeia, dia em que António Costa disse esperar que a assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul ocorra até dezembro, não participou nenhum dos ministros brasileiros.

Ainda assim, um responsável da União Europeia disse à Lusa que "Costa e Lula encontrar-se-ão à margem da Conferência dos Oceanos da ONU em Nice".

Em França, para além do acordo comercial Lula da Silva vai ter de uma agenda ampla com Macron, como o conflito entre a Rússia e Ucrânia e também a intensa relação bilateral, que inclui questões económicas, comerciais e defesa.

Após os compromissos em Paris, Lula da Silva e Macron deslocar-se-ão a Toulon, onde visitarão uma base da Marinha francesa, que é parceira do Brasil num programa de construção de submarinos.

Em seguida, participarão num fórum sobre economia e finanças, à margem da Cimeira dos Oceanos, no Mónaco, no dia 08 de junho, e assistirão ao primeiro dia do evento da ONU, em Nice.

A agenda inclui ainda visitas à sede da Interpol, cujo secretário-geral é, desde o final do ano passado, o brasileiro Valdecy Urquiza, e visitas a vários espaços dedicados ao evento "Paris no Sena", organizado pela Prefeitura de Paris e que tem a cultura brasileira como um dos focos.