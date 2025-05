Cirurgias para tratar obesidade cresceram 13,9% e abrangeram 1.911 doentes em 2024

Cerca de 1.900 doentes realizaram cirurgia para o tratamento da obesidade em 2024, representando um aumento de 13,9% face ao ano anterior, com um tempo médio de espera de 143 dias, segundo dados Direção Executiva do SNS.

Os dados avançados à agência Lusa, a propósito do Dia Internacional da Luta Contra a Obesidade, que se assinala no sábado, mostram um crescimento no número de cirurgias realizadas nos últimos três anos, no âmbito do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO).

Em 2022, foram realizadas 1.525 cirurgias, número que subiu para 1.678 em 2023, e para 1.911 em 2024, precisam os dados da DE-SNS.

Apesar do aumento do volume de cirurgias, o tempo médio de resposta diminuiu em 2024 (143 dias) comparativamente a 2023 (151,1 dias). Em 2022, o doente esperou em média 146,8 dias para realizar a cirurgia.

Segundo a lei, as cirurgias de prioridade normal devem ser realizadas num prazo máximo de seis meses (180 dias).

O Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade tem como objetivo aumentar a atividade cirúrgica nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e o acesso dos utentes a técnicas mais modernas.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referem que, em 2022, o excesso de peso afetava 37,3% da população com mais de 18 anos e a obesidade 15,9%.

Mais de metade (60%) da população adulta com obesidade sofria de doença crónica ou problema de saúde prolongado.