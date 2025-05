Suspeito da morte de dois israelitas em Washington está a ser ouvido pelo FBI

As autoridades policiais norte-americanas disseram hoje à Associated Press que o suspeito da morte dos dois funcionários israelitas em Washington está a ser interrogado pelo FBI.

O suspeito foi identificado como sendo Elias Rodriguez, de 30 anos de idade, de Chicago, Estados Unidos.

De acordo com a Associated Press desconhece-se se o suspeito já tem um advogado.

O indivíduo foi conduzido às instalações Departamento de Polícia (Washington D.C.) e pelo FBI.

O procurador dos Estados Unidos em Washington vai ficar responsável pelo caso.

Os dois funcionários da embaixada israelita em Washington foram mortalmente baleados na quarta-feira à noite, quando saíam de um evento no Museu Judaico, em Washington.

Segundo a polícia, o suspeito gritou "Libertem a Palestina" no momento em que foi detido.

As duas vítimas, um homem e uma mulher, estavam a sair de um evento no Museu Judaico na capital norte-americana, por volta das 21:15 de quarta-feira (02:15 de quinta-feira, em Lisboa).

A chefe da Polícia de Washington, Pamela Smith, disse hoje em conferência de imprensa que o suspeito aproximou-se de um grupo de quatro pessoas e disparou uma arma de fogo.

O suspeito foi observado a caminhar junto à porta do museu antes do ataque, entrou no museu após ter efetuado os disparos e foi detido pelos elementos de segurança do evento, disse ainda Pamela Smith.