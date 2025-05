Apostadores portugueses: Quem são os 1,23 milhões que movimentam o mercado online?

O mercado português de apostas online atingiu um marco impressionante em 2025, com 1,23 milhões de apostadores activos a gerarem um volume de negócios sem precedentes. Este número, que representa um crescimento de 12% face ao ano anterior, esconde uma diversidade fascinante de perfis, comportamentos e preferências. Mais surpreendente ainda é o total de 4,72 milhões de contas registadas, um indicador claro de que muitos portugueses mantêm presença em múltiplas plataformas de jogo. Neste cenário dinâmico, os utilizadores de ofertas promocionais como o codigo promocional Betano apresentam características distintas que os diferenciam do apostador médio.

Mas quem são, afinal, estes 1,23 milhões de portugueses que apostam regularmente online? E como se distinguem aqueles que aproveitam códigos promocionais? Uma análise detalhada revela padrões surpreendentes e tendências emergentes que estão a redefinir o panorama do jogo online em Portugal.

Demografia do apostador português em 2025

A fotografia demográfica do apostador português revela um mercado dominado por jogadores jovens. De acordo com os dados mais recentes do SRIJ, 32,5% dos apostadores têm entre 18 e 24 anos, enquanto 29,8% situam-se na faixa etária dos 25 aos 34 anos. Comparando com dados de 2022, nota-se um crescimento de 3,2 pontos percentuais no segmento mais jovem, indicando uma tendência de rejuvenescimento do mercado.

Quanto à distribuição geográfica, o eixo Porto-Lisboa continua a concentrar a maior parte dos apostadores nacionais. O distrito do Porto lidera com 21,2% do total, seguido de perto por Lisboa com 20,7%. Em terceiro lugar surge Braga com 8,8%, seguido de Setúbal (8,7%) e Aveiro (7,5%). Esta distribuição reflete não apenas a concentração populacional nestas regiões, mas também factores socioeconómicos e culturais específicos.

Em termos de género, persiste uma forte predominância masculina, embora os dados mais recentes indiquem uma tendência de equilíbrio gradual. Se em 2022 os homens representavam 92% dos apostadores, em 2025 essa percentagem caiu para 85%, sinalizando um crescente interesse feminino pelo sector. Esta evolução acompanha tendências europeias, embora Portugal continue a apresentar uma das taxas mais elevadas de masculinidade entre apostadores na União Europeia.

O perfil socioeconómico revela uma participação significativa da classe média, com rendimentos mensais entre os €900 e €1.500, representando 45% dos apostadores ativos. Cerca de 30% enquadram-se numa faixa de rendimento superior (entre €1.500 e €2.500), enquanto 25% reportam rendimentos abaixo dos €900 mensais. Esta distribuição difere substancialmente de mercados mais maduros como o Reino Unido, onde a participação das classes de rendimento médio-alto e alto é proporcionalmente maior.

O utilizador de códigos promocionais

Os apostadores que utilizam códigos promocionais, como o BETANOEXP, apresentam um perfil distinto do apostador médio. A análise dos dados revela que estes utilizadores são tipicamente mais jovens, com uma concentração acentuada na faixa etária dos 21-28 anos (representando 47% do total).

O comportamento de jogo destes utilizadores também apresenta particularidades interessantes. Em média, apostam com maior frequência – 3,4 vezes por semana, comparado com 2,2 vezes para o apostador regular – mas com valores médios ligeiramente inferiores por aposta (€8,50 vs. €12,20). Esta tendência sugere uma abordagem mais estratégica e calculada à utilização de ofertas promocionais.

Quanto à lealdade à marca, os dados indicam uma clara segmentação: aproximadamente 35% dos utilizadores de códigos promocionais podem ser classificados como "bonus hunters" – apostadores que mudam frequentemente de plataforma em busca das melhores ofertas. No extremo oposto, 28% demonstram alta-fidelidade à marca após a utilização do primeiro bónus, permanecendo activos na mesma plataforma por períodos superiores a seis meses.

As motivações principais para a utilização de códigos promocionais são diversas. Segundo inquéritos realizados junto destes utilizadores, 51% são atraídos principalmente pelo valor monetário das ofertas, 27% valorizam a experiência e variedade de jogos que podem experimentar sem risco adicional, enquanto 22% são motivados pela novidade e oportunidade de explorar novas plataformas.

É interessante notar que os utilizadores específicos do código BETANOEXP apresentam uma idade média ligeiramente superior (29,4 anos) à média geral de utilizadores de promoções, e tendem a permanecer activos por períodos mais longos, conforme analisado por especialistas no ranking dinâmico dos sites de apostas em Portugal.

Padrões de comportamento pós-ativação

O que acontece após a utilização inicial de um código promocional? Os dados revelam padrões fascinantes que ajudam a compreender o valor real destas ofertas para as casas de apostas.

A taxa de retenção aos 30 dias para utilizadores de códigos promocionais situa-se nos 43%, caindo para 31% aos 60 dias e 24% aos 90 dias. Estes números, embora aparentemente baixos, são significativamente superiores à taxa de retenção média do setor (35%, 22% e 15%, respetivamente).

O valor médio do primeiro depósito após a utilização de uma oferta promocional é de €42, enquanto os depósitos subsequentes estabilizam numa média de €35 mensais. Este comportamento sugere que as promoções são eficazes em atrair apostadores, mas o valor real para as plataformas manifesta-se na continuidade da relação.

A frequência de utilização de outras promoções também é reveladora: 67% dos utilizadores de códigos promocionais aproveitam pelo menos mais uma oferta nos 60 dias seguintes à ativação inicial, indicando uma propensão para o envolvimento continuado com a plataforma.

Um dado particularmente interessante refere-se à taxa de conversão para jogadores regulares. Aproximadamente 32% dos utilizadores que activam um código promocional tornam-se apostadores regulares (definidos como utilizadores que fazem pelo menos 8 depósitos nos 6 meses seguintes à activação). Esta métrica é frequentemente citada como o verdadeiro indicador de sucesso para promoções de aquisição.

Os melhores casinos online legais em Portugal utilizam estes padrões comportamentais para otimizar as suas estratégias de aquisição e retenção de clientes, adaptando ofertas promocionais aos diferentes perfis de utilizadores.

À medida que o mercado português continua a amadurecer, compreender estas nuances demográficas e comportamentais torna-se cada vez mais crucial, tanto para operadores como para entidades reguladoras. O perfil do apostador português está em constante evolução, refletindo mudanças tecnológicas, sociais e económicas mais amplas na sociedade portuguesa.

“Adopte a prática de jogo responsável!

O jogo responsável é a prática de jogos de fortuna ou azar como forma de entretenimento e diversão. Jogar responsavelmente significa fazer opções com base em factos e manter o controlo sobre o tempo e o dinheiro que se pretende gastar.

Riscos de Ludopatia:

- Jogo como evasão: o jogo é utilizado como meio de escape à realidade. - Perda de controlo: não conseguir parar de jogar.

- Escalamento de apostas e endividamento: realizar apostas cada vez mais elevadas ou com mais frequência para conseguir sentir emoção durante mais tempo. Ao perder, tentar sempre novas apostas sem parar até conseguir uma nova vitória.

- Várias tentativas de parar de jogar, todas sem sucesso: ter a noção de que o jogo pode se tornar prejudicial para a vida financeira e familiar, contudo não conseguir parar de jogar. Sentir ansiedade, irritabilidade e incapacidade de parar de pensar em apostas, todas as vezes que tenta parar de jogar.

- Pedir dinheiro emprestado: recorrer a terceiros de forma a conseguir dinheiro para liquidar dívidas ou até para novas apostas.

- Isolamento e mentira: ocultar as quantidades monetárias investidas no jogo.

- Mentir sobre o tempo que se dedica ao jogo.

- Incorrer em actos ilegais: violar a lei com o intuito de angariar dinheiro para voltar a jogar.

A Linha Vida é um serviço de Aconselhamento Psicológico anónimo, gratuito e confidencial, na área dos comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente as dependências de jogo.

SEJA RESPONSÁVEL. JOGUE COM MODERAÇÃO."