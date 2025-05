Montenegro admite "boa dupla" com Rocha mas sempre com CDS

No final de um jogo de vólei de praia e de um mergulho em Espinho, o presidente do PSD admitiu que poderá fazer "uma boa dupla" com o líder da IL, embora sem saber como é que ele joga.

Ainda dentro da metáfora desportiva e questionado como se encaixaria o CDS-PP nessa equipa de dois, Luís Montenegro respondeu: "Ficava para todo o trabalho que é preciso em equipa, seguramente", afirmou, em declarações aos jornalistas, ainda em tronco nu e molhado.

Este jogo de vólei de praia de Montenegro com os amigos -- uma prática habitual ao domingo do também primeiro-ministro -- não faz parte da agenda de campanha da AD para as legislativas, mas a comunicação social foi previamente informada.

No sábado, o presidente da Il, Rui Rocha, também jogou vólei de praia na campanha e manifestou-se disponível para acolher na sua quadra quem quiser mudança, numa alusão implícita a futuros entendimentos pós-eleitorais com a AD.

Já no comício de sábado em Famalicão, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, salientou que a AD "é uma coligação entre dois partidos, o CDS e o PSD", enquanto Montenegro falou pediu nas eleições de 18 de maio "uma grande coligação com os portugueses".

Hoje, depois de um jogo de cerca de meia hora e de um mergulho no mar, o líder do PSD foi questionado se também não se importaria de jogar com Rui Rocha, tal como ele tinha manifestado disponibilidade.

"Eu também não. Aliás, ele deve ter ganho esse apelo pelo vólei aqui em Espinho. Ele já viveu cá, sentiu-se inspirado, com certeza, e ainda bem", disse Montenegro.

À pergunta se faria uma boa dupla com o líder da IL, Montenegro disse: "Eu não sei o que é que ele joga, mas vou admitir que sim. Partimos sempre de um espírito positivo".

Montenegro chegou ao areal da Praia Azul de Espinho pelas 10:15, equipado para o jogo -- manga cava, calções e chinelos, que logo descalçou -- e, após um breve aquecimento, fizeram um jogo de cerca de 45 minutos.

Questionado no final sobre quem ganhou, Montenegro disse que foi sobretudo um jogo amigável "para ninguém ficar mal", mas recusou que o tenham deixado vencer por ser primeiro-ministro.

"Não, não foi isso. Aqui ninguém consegue dar um ponto. Isto é uma malta muito competitiva", disse.

No final, mesmo já a chover, todos os jogadores deram um mergulho, incluindo o líder da AD (coligação PSD/CDS-PP), que disse que estava "muito boa".

"Tomáramos nós que no verão estivesse assim", referiu.

Já sobre o significado deste mergulho, de onde saiu a fazer o V de vitória respondeu: "Para já é descompressão, é recuperação do esforço. E um refrescamento também, a todos os níveis".

A campanha oficial da AD retoma com um almoço comício em Cantanhede (Coimbra) e um comício, à tarde, em Viseu.