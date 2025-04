Apagão ainda está a condicionar acesso aos serviços da Autoridade Tributária

A Secretaria Regional de Finanças emitiu um comunicado em que refere que "a falha generalizada no abastecimento de energia elétrica, que ocorreu ontem e que afectou o território nacional, prejudicou o funcionamento dos sistemas informáticos da Autoridade Tributária em todo o país, incluindo na Região Autónoma da Madeira".

Uma anomalia que ainda está a "comprometer o acesso aos serviços online disponibilizados através da rede informática interna da Autoridade Tributária, bem como ao Portal das Finanças".

A Secretaria Regional de Finanças garante que "as equipas técnicas têm estado a trabalhar para resolver o problema com a maior brevidade possível, de modo a restabelecer a normal atividade dos sistemas informáticos que suportam o atendimento ao público, por forma a garantir, com segurança, a normalidade do funcionamento dos serviços de finanças, incluindo da AT-RAM".

Apesar da Região ser alheia a esta situação, a SRF "lamenta os transtornos causados e agradece a compreensão de todos os contribuintes e utilizadores".