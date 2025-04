Apagão domina imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Apagão espanhol gera caos em Portugal. País parado com choque elétrico e milhões de pessoas afetadas"

- "Negócios encerrados à força e muitos produtos estragados"

- "Falha na sinalização nos semáforos criou situação infernal nos trânsitos das cidades"

- "Utentes afetados por falta de transportes públicos"

- "Professor condenado por pagar para se reformar por invalidez"

- "Em Leiria. Assalto a banco provoca pânico"

- "Vaticano. Sucessor de Francisco escolhido a partir de 7 de maio"

- "Guerra na Ucrânia. Putin anuncia trégua entre 8 e 10 de maio"

- "Gondomar. Imigração ilegal de futebolistas"

- "Barcelos. Autocarro com 40 crianças bate em árvore e fere"

- "Sporting. Gyokeres imparável espanta Europa"

- "Benfica. Lage exige mais golos aos avançados"

- "Diogo Costa e Mora. Venda de 'joias' financia novo FC Porto"

Público:

- "Apagão. O dia de um país desorientado e às escuras, paralisado em muito sectores, sem saber quando haveria finalmente luz e porque é que ela se foi"

- "Pacto de Estabilidade. Portugal sinaliza vontade de gastar mais em defesa"

- "Discriminação. Minorias com mais dificuldade em ter casa e trabalho"

- "Sondagem. AD sobe e quase desfaz empate técnico"

- "Donald Trump. Como destruir a ordem internacional em 100 dias"

Jornal de Notícias:

- "Apagão ibérico. Falha na rede de alta tensão deixou Portugal e Espanha sem energia"

- "Governo diz que a quebra que lançou caos na península teve origem no país vizinho"

- "Corrida aos supermercados, hospitais a funcionar com geradores e transportes parados"

Negócios:

- "País à beira de um ataque de nervos. O caos no trânsito, a corrida às lojas, o regresso aos SMS e o pandemónio nas empresas"

- "Galp procura parceiro 'credível' na Namíbia"

- "Radar África. IPO do BFA tem dois potenciais candidatos"

- "Economia terá travado a fundo no início do ano"

- "Benfica coloca 55 milhões com juros mais baixos"

Record:

- "Sporting. Com o fogo no corpo. Gyokeres continua à caça de recordes"

- "Benfica. Dahl aceita ficar. Lateral agradado com interesse das águias em segurá-lo"

- "FC Porto. Pepe na corda bamba. Fraco rendimento faz soar alarme"

- "Operação Pretoriano. Macaco solto se não houver sentença até 31 de julho"

- "Corte de energia provocou o caos. Apagão parou Portugal"

O Jogo:

- "FC Porto. As três finais de Anselmi. Em cinco chicotadas a meio da época no século XXI, nunca os dragões pioraram a classificação. Recorde negativo para o argentino caso a equipa fique no 4.º lugar"

- "Mora escapa à seca geral na participação em golos"

- "Sporting. Gyokeres mais perto de Jardel. Sueco passa Salah na luta pela Bota de Ouro"

- "Nem lesões nem amarelos travam fome de Hjulmand"

- "Benfica. 'Em miúdo já era uma besta'. Amigo dos tempos no Depor, Jairo Noriega elogia o lateral [Alvaro Carreras]"

- "Águias concluem nova emissão de obrigações"

- "Internacional. Ancelotti a caminho do Brasil. Técnico italiano vai orientar a seleção canarinha"

- "Ciclismo. 'Não tinha pressão de ganhar a corrida'. Artem Nych feliz com novo troféu"

A Bola:

- "Imprescindíveis. Benfica não abre mão de Pavlidis, Carreras e Otamendi. Encarnados querem contar com os três na próxima época"

- "Nélson Semedo um pouco mais longe da Luz"

- "A Bola ao Centro. Apagão de dez horas quase fez parar Portugal"

- "Liga Betclic. Jogo que fecha a jornada adiado para hoje. Casa Pia-Estoril"

- "Sporting. Gyokeres ainda mais eficaz com Rui Borges"

- "FC Porto. Contestação a Villas-Boas visível perto do Dragão"

- "Internacional. Ancelotti vai mesmo treinar o Brasil"