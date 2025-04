ARAE alerta para perigo de porta-bicicletas

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta para a recolha de porta-bicicletas de reboque Antares 2 e porta-bicicletas de reboque Antares 3 da marca Menabo com as referências 5363321/5363294, que foram comercializados entre 1 de Março e 30 de Setembro de 2024. Referem que foram comercializados em Portugal 27 unidades.

Segundo informa na sua página oficial, no âmbito dos processos de controlo de qualidade foi constatado que “os Menabo Antares 2 e Antares 3 não cumprem os requisitos de desempenho em matéria de segurança”. A estrutura do porta-bicicletas pode partir e cair subitamente na estrada, provocando danos nas bicicletas ou a desconexão total do porta-bicicletas do veículo.

É solicitado pelo operador que os consumidores verifiquem se possuem um dos artigos abrangidos pela recolha, e em caso afirmativo que o deixem de utilizar e procedam à devolução numa loja Decathlon.

Identificação dos produtos:

Categoria dos produtos: Equipamentos desportivos

Designação: Porta-bicicletas de reboque Antares 2 e Porta-bicicletas de reboque Antares 3

Marca: Menabo

Modelos: 8907974 / 8907967

Referências: 5363321 / 5363294