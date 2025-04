As terras raras compreendem um grupo de metais com propriedades químicas excecionais, fundamentais para sectores como a indústria de alta tecnologia, o desenvolvimento de energias limpas e a área militar. Estes recursos são catalogados como matérias-primas críticas, devido a sua elevada relevância económica e ao risco inerente à sua escassez, o que pode afetar a estabilidade das cadeias de abastecimento globais.

O uso de terras raras na produção de tecnologias avançadas tem crescido significativamente. Contudo, devido aos altos custos de exploração e aos graves impactos ambientais associados à sua extração, poucos países com reservas estão dispostos a produzi-las. No cenário global, a China destaca-se como o principal produtor e detentor de reservas. Outros países, como os EUA, Myanmar, Austrália, Nigéria, Tailândia, Índia, e Rússia, também contribuem para a produção, embora numa menor escala.

Os principais importadores de terras raras expressaram em fóruns internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a sua preocupação com o risco de interrupções no seu abastecimento. Disputas comerciais, crises sanitárias globais ou embargos podem comprometer o acesso a estes materiais essenciais para diversas indústrias. Neste sentido, os países importadores têm implementado estratégias de diversificação das fontes de abastecimento, procurando diminuir a dependência de fornecedores limitados e mitigar os riscos de interrupções nas cadeias de abastecimento.

A verdade é que a China converteu as terras raras num instrumento de poder geopolítico. Já em 1992, o seu líder Deng Xiaoping afirmava que, assim como o Médio Oriente tem petróleo, a China possui terras raras. Já os EUA, como um dos principais importadores, procuram reduzir a sua dependência face a países hostis. Neste contexto, Donald Trump realizou recentemente uma reunião com Volodymyr Zelensky, visando uma solução negociada para o conflito com a Rússia, discutindo, paralelamente, um acordo sobre a exploração de minerais, hidrocarbonetos e, precisamente, terras raras. Já a Rússia tem demonstrado disposição para negociar com os EUA um acordo sobre a exploração desses recursos no seu território, incluindo nas áreas ocupadas da Ucrânia.

Em suma, as terras raras são essenciais para o desenvolvimento de tecnologia de ponta. No entanto, os países que controlam a sua produção podem usá-las como arma política. Em resposta, os países importadores, além de diversificar as suas fontes de fornecimento, podem implementar políticas que incentivem a reciclagem de materiais num modelo de economia circular, para reduzir a dependência das importações.