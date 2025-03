Financiamento do Qatar contribuiu para ataque do Hamas contra Israel

A agência de serviços secretos internos israelitas, Shin Bet, divulgou várias justificações para o ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, como o financiamento do Qatar à ala militar do grupo islamita palestiniano.

Segundo a imprensa israelita de hoje, as primeiras conclusões do Shin Bet indicam ter contribuído ainda para o ataque o tratamento dado por Israel aos prisioneiros palestinianos e a divisão interna no país sobre a reforma judicial.

O ataque do Hamas contra Israel em 07 outubro de 2023 resultou na morte de 1.200 pessoas e sequestro de 250, segundo Telavive, que em resposta atacou a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, mantando mais de 48 mil pessoas em 15 meses, segundo as autoridades do enclave.

A imprensa divulgou hoje elementos da investigação levada a cabo por cada uma das unidades do Shin Bet e por uma equipa externa de antigos funcionários superiores.

A agência de informação reconhece também que sinais de alerta recebidos na noite de 06 de outubro não "resultaram em ações significativas", apesar de uma equipa de elite do Shin Bet e da polícia ter sido destacada para a fronteira de Gaza, mas que "não conseguiu impedir o ataque maciço do Hamas".

No relatório, o Shin Bet afirma ter tido um "entendimento incorreto" da força da barreira fronteiriça de Israel com Gaza e da capacidade de resposta das Forças de Defesa de Israel.

"A política de Israel em relação a Gaza consistiu em manter períodos de calma, o que permitiu ao Hamas aumentar maciçamente as suas forças", segundo o relatório.

Outra suposição que acabou por afetar o Shin Bet foi a crença de que o Hamas estava concentrado em lançar um ataque na Cisjordânia ocupada na véspera de 07 de outubro.

O serviço de segurança insiste na necessidade de uma investigação mais alargada.

Esta investigação surge cinco dias depois de o exército israelita ter publicado as conclusões do seu próprio inquérito, no qual reconhece que, durante anos, subestimou o Hamas.