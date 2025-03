Responder aos problemas

Findas as eleições legislativas regionais, ter-se-á de continuar um trabalho construtivo e de compromisso com a melhoria da vida dos madeirenses e porto-santenses.

O PSD, uma vez mais coligado com o CDS, terá uma maioria para governar, mas os problemas na vida dos madeirenses continuam e a sua resolução, mais do que nunca, não poderá ser novamente adiada. Foi esse o compromisso dos vários partidos ao longo desta campanha eleitoral e é essa a obrigação de quem agora foi eleito.

Cabe agora aos deputados no Parlamento Regional apresentarem as suas propostas neste órgão máximo, garantindo as soluções esperadas pelos madeirenses. Mas, se é verdade que a melhoria das condições de vida daqueles que vivem na Região deve ser um desígnio de todos os partidos, não é menos verdade que os partidos que formam o novo Governo têm responsabilidades acrescidas.

A maioria parlamentar alcançada pelo PSD-CDS dá a este Executivo todas as condições para concretizar e não lhes dá qualquer margem para não cumprir as promessas feitas. Este Governo já não tem razões para não resolver os problemas que os madeirenses e porto-santenses enfrentam em todas as áreas de governação.

Não há razões para não resolver os problemas da Saúde, onde se avolumam listas de espera para cirurgias, consultas e exames e onde faltam medicamentos essenciais para doentes crónicos.

Não há razões para não resolver os problemas da habitação, quando vemos uma classe média e os jovens sem condições para comprar ou arrendar casa, o que conduz a uma situação de sobrelotação e afasta a Região cada vez mais do cumprimento do desígnio constitucional que é o direito a uma habitação digna.

Não há razões para não baixar os impostos e, com isso, aumentar o rendimento das famílias.

Não há razões para não valorizar as carreiras da função pública e criar oportunidades de emprego qualificado para os jovens.

Não há razões para não apoiar aqueles que garantem a continuidade da nossa agricultura e pescas e, dessa forma, a sustentabilidade da nossa Região.

Não há razões para não adotar políticas que possam verdadeiramente resolver estes problemas estruturais com os quais a Madeira e o Porto Santo se deparam há anos.

O PS-Madeira, como partido responsável, com um longo e reconhecido legado de luta pelos interesses dos madeirenses, irá, contínua e afincadamente, apresentar propostas para a melhoria da vida das pessoas e dar voz aos anseios de todos aqueles que, nas urnas, não viram no PSD-CDS a solução para os seus problemas. Não obstante a geometria parlamentar, não podemos ignorar todos aqueles que disseram não a este Governo. E é também em nome desses que vamos continuar a mostrar que é possível termos soluções diferentes, sem abdicarmos do nosso papel fiscalizador.

Está na hora de fazer da Assembleia Legislativa um verdadeiro espaço de diálogo e debate com um único objetivo: trabalhar pelo bem comum.