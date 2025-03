IHM e SINTAP assinam Acordo de Empresa

Foi celebrado, hoje, o primeiro Acordo de Empresa da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP). De acordo com a tutela, a aplicação deste instrumento será benéfica para os cerca de 200 funcionários desta entidade pública.

"Este instrumento de regulamentação coletiva de trabalho visa assegurar a igualdade de condições, direitos e deveres, entre os dois regimes laborais vigentes na IHM – o público e o privado – conseguindo-se uma solução para a equiparação dos mesmos, nomeadamente no que diz respeito à progressão de carreiras dos trabalhadores do quadro privado daquele organismo", explica a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Assim, será possível "reforçar os níveis de eficiência e eficácia na gestão daquele organismo público, procedendo-se à uniformização e harmonização das regras em matéria de horários de trabalho, carreiras, recrutamento, progressão, cargos, mobilidade, remunerações e retribuições, avaliação do desempenho, segurança e saúde no trabalho e de acumulação de funções".