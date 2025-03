A próxima Noite de Fado terá lugar no dia 22 de Março, às 20 horas, no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo.

Prepare-se para uma noite mágica ao som do Fado, com o mar como cenário. A entrada é livre. Traga a família e os amigos e desfrute de uma experiência inesquecível!



Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Rua Baden Powell, Caniço de Baixo