Concertos no Pátio, Save the Date: Lena D’Água & Benjamim no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel celebra 10 anos com um programa rico em eventos e novidades, destacando-se a 4.ª edição dos Concertos no Pátio, onde músicos portugueses de renome subirão ao palco do pátio do hotel para encantar hóspedes e locais!

A icónica Lena d'Água subirá ao palco do Castanheiro Boutique Hotel no dia 18 de Junho, onde a magia da sua voz se fundirá com o talento musical de Benjamim.

É impossível contar a história das últimas cinco décadas da música portuguesa sem escrever o nome Lena d’Água e sem lhe imputar a responsabilidade de “escrever” com a voz uma parte significativa da banda sonora das nossas vidas. Assim como os americanos têm Billie Holiday e os brasileiros Elis Regina, nós temos Lena d'Água.

Com "mel" na voz e “veneno” na vida, mantém imaculados os dotes vocais, o timbre ímpar, a dicção perfeita e uma intuição felina para interpretar canções. Será, por isso, pouco dizer que estamos perante a maior diva da pop portuguesa.

Lena d'Água acaba de lançar Tropical Glaciar, o seu novo álbum de originais, com autoria de Pedro da Silva Martins, que sucede a Desalmadamente (2019) — um álbum consensualmente aclamado pela crítica e considerado um dos "Melhores Álbuns do Ano", que valeu à cantora os Prémios Play de “Melhor Artista Feminina” e "Prémio da Crítica", bem como o Prémio José Afonso.

Ao vivo, Lena d'Água apresenta-se tanto com banda como em duo com o músico Benjamim, que a acompanhará nesta viagem ao Castanheiro Boutique Hotel.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 15 de Abril na recepção do Castanheiro Boutique Hotel, mas já pode fazer a sua pré-reserva para garantir o seu lugar!

Telefone: (+351) 291 200 100

Email: [email protected]

Morada: Rua do Castanheiro n.º 31, 9000-081 Funchal

Facebook: facebook.com/castanheiroboutiquehotel

Instagram: instagram.com/castanheiro_boutique_hotel