Protesto anti-Trump ataca democratas por apoiarem extensão do orçamento federal

Milhares de norte-americanos protestaram hoje por todo o país contra as políticas do Presidente, Donald Trump, e atacaram os democratas que apoiarão a proposta republicana para extensão do orçamento federal para evitar uma paralisação do Governo.

O Senado precisa de obter antes da meia-noite de hoje uma maioria de 60 votos a favor do projeto de lei orçamental, aprovado pelo partido de Trump na Câmara dos Representantes, para evitar que o país fique sem fundos para pagar a funcionários federais e manter a administração em funcionamento.

Alguns democratas, como é caso do líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, sinalizaram que não vão bloquear a votação, apesar de vários senadores democratas classificarem este orçamento como de extrema-direita e alertarem que servirá apenas para fortalecer Trump e o seu aliado, o bilionário Elon Musk.

Schumer "realmente não entende a gravidade da situação e não tem consciência da dimensão do dano que isso causará se o que está incluído na resolução permanecer em vigor", disse à agência espanhola EFE Rob Porter, um homem de 71 anos que participava num protesto em Washington.

Na mesma linha, Andrea Bayes, do Michigan, considerou Chuck Schumer "um traidor".

Bayes, que compareceu ao protesto com a filha, acusou os democratas de "não fazerem o suficiente" para impedir "o ataque à democracia e à Constituição".

"Estou confusa porque ele [Chuck Schumer] geralmente defendeu a democracia e os valores constitucionais", disse a eleitora Lindsay Moore, também na manifestação.

Embora os protestos, realizados em todo o país, tivessem como objetivo apoiar os veteranos de guerra após Trump anunciar que reduziria em 15% a equipa do Departamento de Assuntos de Veteranos - que fornece benefícios como serviços médicos e pensões para militares aposentados -, acabaram por se tornar numa manifestação contra todo o projeto Trump.

"O nosso país está em perigo. O maior perigo da sua história. Há uma ditadura em ascensão agora e temos que pará-la. Trump quer tornar-se o ditador dos Estados Unidos e temos que pará-lo", disse ainda Porter.

No protesto na capital, que ocorreu no National Mall, perto do Capitólio, foram erguidos muitos cartazes e bandeiras nacionais, assim como algumas ucranianas, com os manifestantes a atacarem o Presidente e o seu gabinete.

"Trump não é os Estados Unidos"; "És um traidor"; "Nem reis, nem nazistas"; "Trump está a roubar-nos, mobilizem o povo", diziam alguns cartazes.

O sentimento geral entre os manifestantes era de frustração e descontentamento. Muitos têm protestado nestes quase dois meses desde que o republicano assumiu o cargo presidencial, especialmente por causa dos milhares de funcionários federais que foram demitidos.

"É impressionante. Há algo a acontecer todos os dias e é difícil acompanhar todas as coisas ilegais e todas as coisas cruéis que ele está a fazer com os imigrantes, com cada agência", lamentou Liz Hunsaker, uma professora que mora em Maryland.

Ela e o marido lembraram que durante o primeiro mandato do nova-iorquino na Casa Branca (2017-2021) viveram na Europa e não sentiram tão de perto os efeitos das suas decisões, mas desta vez estão no país e decidiram "lutar".

O Distrito de Colúmbia, onde está localizado Washington DC, é a região do país mais afetada por essas demissões em massa, seguido por Maryland, Nova Iorque e Virgínia, segundo dados da consultora Oxford Economics.

Nas últimas horas, dois juízes federais, um na Califórnia e um em Maryland, ordenaram que o Presidente reintegrasse esses funcionários por não ter lidado adequadamente com as demissões.