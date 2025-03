ExpoMadeira 2025 vai contar com novo horário

A Expomadeira 2025 vai decorrer de 4 a 13 de Julho com um novo horário, novamente no Estádio do Marítimo.

Esta foi uma das novidades apresentadas por António Fernandes, presidente da ACIF, na apresentação da feira e durante a assinatura de protocolo com o presidente do Marítimo, que decorreu nos Barreiros.

Esta edição vai assim estar aberta todos os dias úteis das 18 às 23 horas e no fim-de-semana das 16 às 23 horas, "garantindo assim uma experiência mais consistente".

Na passada edição tivemos cerca de 100 expositores e 37 mil visitantes e, obviamente, vamos querer reforçar ainda mais o impacto e relevância desta feira no desenvolvimento da Região. António Fernandes, presidente da ACIF

A Expomadeira que assinala, este ano, a 40.ª edição, a 10.ª no Estádio do Marítimo, já se encontra com a fase de inscrições em curso e os expositores que formalizarem a sua participação até 31 de Março poderão usufruir de descontos entre 15 e 17%.