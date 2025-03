Espada preto representa mais de 50% do peixe pescado na Madeira

O peixe-espada-preto é a espécie mais pescada nos mares da Madeira. "Representa mais de 50% do peixe pescado na Madeira", afirmou Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos na apresentação do livro 'Aphanopus Carbo Lowe: O Tesouro do Mar Profundo', realizada na Baía de Câmara de Lobos.

O autarca fez saber que a obra aborda a evolução histórica do peixe-espada-preto.

Uma espécie que é "um tesouro do mar profundo", mas "feito à custa de muito suor, muita saudade, muita incerteza, e por vezes de muita tragédia", assinalou.

A iniciativa da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, aborda a evolução histórica e científica da pesca do peixe-espada-preto.