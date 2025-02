Atacar a Ciência é atacar a Democracia!

As decisões do Presidente Trump são tantas que é difícil selecionar as que mais nos devem preocupar, mas, nesta altura, na minha opinião são muito preocupantes as que afetam os cientistas e a ciência. Relembremos como se processa atualmente a divulgação da ciência:

Os cientistas depois de efetuada a sua investigação e de apresentarem em congressos e outros fóruns públicos, enviam os artigos para publicação nas revistas da especialidade. Os editores após considerarem que o artigo tem potencial para ser publicado, enviam-no sem identificação dos autores a dois ou mais especialistas na área a quem cabe reverem o artigo e proporem a decisão de publicação. A maioria dos artigos é rejeitada pelos especialistas, sendo que os restantes são devolvidos ao editor com sugestões de alterações para poderem ser publicados. Estas sugestões são enviadas aos autores que as aceitam ou contra-argumentam e enviam o artigo corrigido para ser sujeito à continuação do processo de aceitação. Só muito raramente um artigo é aceite na sua versão original. Neste processo os autores do artigo também não sabem quem são os especialistas que emitiram as suas opiniões.

Este é um processo moroso (no meu artigo mais citado demorou quase dois anos desde que submeti até ser aceite), mas que garante a qualidade dos artigos publicados. Todo o trabalho dos especialistas é voluntário, sendo-lhes dado tempo bastante para emitirem os seus pareceres.

O que Trump decidiu foi que os cientistas federais que tenham artigos que refiram a palavra transgénero (entre outras) terão de pedir às editoras que retirem a sua submissão ou, caso não seja possível retirar, que retirem o seu nome da lista de autores. Isto significa que uma parte da investigação que é considerada importante pela ciência é retirada do conhecimento dos outros cientistas e do público em geral porque um senhor com poder político num determinado período de tempo não aceita a realidade. O que era um processo entre pares deixou de o ser, passando a existir uma censura à atividade científica.

Acredito que este é o começo de uma época de escuridão porque o mesmo Presidente já mandou apagar os dados oficiais que reportam as alterações climáticas. Sem bons dados não há boa ciência nem discussões informadas!

Estamos a entrar num tempo em que as perceções são colocadas no mesmo plano que os dados oficiais. Num tempo em que os dados oficiais são: “isso é o que eles dizem”, esquecendo que na recolha dos dados oficiais existe método e rigor e todo o trabalho de muitos que tentam encontrar o valor mais próximo possível do real concreto.

A democracia só é possível se acreditarmos nas instituições e não podemos ignorar o número crescente de pessoas que desconfiam delas, por isso, atacar a ciência é um grande perigo para a democracia.