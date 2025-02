OnTravel DMC anuncia operações na Madeira

A empresa OnTravel DMC, uma referência no sector do turismo dos Açores, anuncia o início das operações na ilha da Madeira, com uma frota própria e nova, passando agora a dispor de viaturas VIP, carrinhas e autocarros neste destino, ampliando, assim, o seu alcance e a sua posição no mercado já a partir de 1 de Março.

"Com esta expansão para a ilha da Madeira, a OnTravel DMC passa a ter agora uma oferta mais completa no segmento dos transportes e no segmento de INCOMING para ambos os destinos", revela nota à imprensa.

Além desta expansão, a OnTravel DMC aposta ainda na modernização e aumento da sua frota actual na ilha de São Miguel, nos Açores, passando a dispor de uma frota total de 18 veículos descaracterizados e do segmento VIP, garantindo uma experiência de qualidade superior aos seus clientes

Revela ainda que houve um crescimento de 30% no seu volume de negócios em 2024.

"Este crescimento sustentável, reflecte o compromisso da empresa com a excelência e com a dedicação em oferecer um serviço de qualidade, garantindo a confiança dos seus clientes em todos os seus serviços de Incoming, Aluguer de Autocarros e no segmento online B2C, para o destino Açores e Madeira", realça.