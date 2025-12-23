Ao longo da vida aprendi que chamar alguém de aliado é fácil, mas ser aliado de verdade é muito mais do que palavras bonitas. Aliança é confiança, é compromisso, é estar presente nos momentos em que ninguém quer estar, é apoiar quando é difícil, é ser coerente quando tudo parece complicado. Nem sempre isso acontece. Nem sempre os que chamamos aliados se mantêm ao nosso lado quando mais precisamos. Há decisões que revelam fragilidades, momentos em que percebemos que a promessa de aliança se enfraquece, e isso dói profundamente. Porque a confiança não se constrói apenas com palavras, mas com gestos e ações, sobretudo quando tudo parece difícil.

As pessoas têm as suas próprias visões, ideias e sentimentos, isso é natural. As diferenças não nos enfraquecem; fazem-nos crescer, desafiam-nos a ser melhores, a escutar, a compreender e a aprender com o outro. Mas há momentos em que estar junto deixa de ser apenas uma escolha: são nesses instantes decisivos em que o compromisso se mede em ações, não em promessas. É nesses momentos que percebemos a força ou a fragilidade de uma aliança. Quando alguém decide seguir sozinho ou tomar uma decisão que nos deixa sós, sentimos a ausência de um apoio que julgávamos sólido. É uma lição dura, mas necessária, que nos ensina a valorizar ainda mais aqueles que realmente permanecem ao nosso lado, com coragem, dedicação e lealdade.

Em São Vicente, no Município, sinto algo diferente: a confiança, a união e o compromisso de todos. Sei que estamos todos, todos, todos comprometidos com o bem comum, com a responsabilidade de servir e apoiar uns aos outros. Vejo o esforço diário, a dedicação silenciosa, o cuidado com cada detalhe e com cada pessoa. Sinto que aqui a aliança é verdadeira, forte, resistente. Confio que, mesmo nos momentos de maior tensão ou dificuldade, a união prevalecerá. Que seremos capazes de nos apoiar mutuamente, de ouvir e compreender, de superar obstáculos juntos. Que a confiança que depositamos uns nos outros não será quebrada, mas fortalecida a cada desafio enfrentado.

Aliados não se medem apenas por palavras, mas por atitudes concretas. São aqueles que permanecem, que agem, que não desaparecem quando a vida se torna exigente. São aqueles que mostram, com gestos e presença, que podemos contar uns com os outros. É nos momentos mais difíceis que a força da verdadeira aliança se revela, e é aí que sentimos o valor da confiança, do respeito e da responsabilidade partilhada.

E é nisso que acredito profundamente, com todo o meu coração. É na certeza de que, juntos, somos mais fortes, que encontramos coragem, esperança e sentido para continuar a caminhar e a construir uma comunidade unida, sólida, verdadeira e comprometida com cada pessoa que dela faz parte.