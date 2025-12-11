Greve nas escolas com adesão acima dos 35%, diz SPM

A greve geral desta quinta-feira causou vários constrangimentos nas escolas da Região Autónoma da Madeira, segundo Francisco Oliveira, dirigente do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM).

De acordo com o professor, várias escolas estiveram totalmente encerradas - Achada, Ajuda, Eleutério de Aguiar, Salão (Calheta) e São Vicente - e muitas outras funcionaram de forma condicionada, resultando em perturbações generalizadas no sistema educativo regional.

O sindicalista destacou o encerramento da escola particular São Francisco de Sales, em Gaula, onde houve, segundo refere, “participação total” dos docentes.

No conjunto das escolas da RAM, o SPM aponta para uma adesão global ligeiramente acima dos 35%, número que considera “muito relevante”, sobretudo porque esta paralisação antecede uma greve específica dos docentes da Região, agendada para amanhã, dia em que o sindicato prevê uma participação ainda maior.

“Os números que recolhemos no terreno não correspondem aos apresentados pela tutela”, reforçou Francisco Oliveira, dizendo que estão empenhados na resolução de várias reivindicações: recuperação de todo o tempo de serviço ainda não contabilizado para efeitos de progresso; extinção das vagas para a progressão; vinculação justa e adequada à falta de professores; e respeito por todos os contratados.