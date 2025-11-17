Férias para todos os gostos…

Explore destinos apaixonantes, viva momentos inesquecíveis e descubra a beleza única de cada lugar.

Com pacotes exclusivos, desvende paisagens deslumbrantes e mergulhe nas diferentes tradições locais.

Prepare as suas malas e reserve já hoje a sua viagem de sonho com a Intertours.

Itália | Carnaval em Veneza

Viva a magia do Carnaval em Veneza, onde a tradição se une à extravagância, ao mistério e à pura sofisticação.

Partidas: Lisboa – 13 e 16 de Fevereiro 2026

Duração: 4 dias / 3 noites

Preço: desde 798€ por pessoa

Inclui: voo TAP Lisboa/Veneza/Lisboa com 1 bagagem de porão, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 3 noites de estadia com pequeno-almoço em Veneza em Hotel de 4 estrelas, taxas de aeroporto, segurança e combustível, sujeitas a alterações legais e Seguro Multiviagens Essencial.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas hoteleiras, despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanzânia | Zanzibar

Sinta os aromas a noz-moscada, cravinho e canela ou desfrute das suas praias verdadeiros postais ilustrados, com palmeiras, águas límpidas e recifes de coral.

Partidas: diárias de Lisboa ou Porto

Datas: até Dezembro de 2026

Duração: 9 dias / 6 noites

Preço: desde 1 410 € por pessoa

Inclui: voo em classe económica na Ethiopian Airlines, transporte aeroporto / hotel / aeroporto, 6 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas turísticas pagas directamente no hotel, Seguro extra obrigatório no valor aproximado de 44usd, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Argentina | Cataratas e glaciares

Em Buenos Aires, mergulhe na energia e elegância da capital argentina. Em Calafate, encante-se com o imponente Glaciar Perito Moreno, um espetáculo de gelo e cor. E nas Cataratas do Iguaçu, viva a emoção de uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Partida: de Lisboa ou Porto

Datas: até Maio de 2026

Duração: 10 dias / 7 noites

Preço: desde 2 890 € por pessoa

Inclui: voo em classe económica, estadia de 7 noites com pequeno-almoço nos hotéis selecionados, transfers de chegada e saída em todas as cidades, assistência por representantes locais, visitas com guias locais em língua espanhola, 1 jantar tradicional argentino com bebidas selecionadas, entradas nos parques nacionais, taxas de serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas turísticas, despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting: 291 208 920 | [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock