Começou! Óculos de sol e vista até -70% - aproveite antes que esgote

Os Black Days chegaram à Alain Afflelou do Madeira Shopping, trazendo consigo descontos imperdíveis de até 70% em uma selecção especial de óculos de sol e armações de vista.

A campanha é válida exclusivamente nos produtos assinalados no quiosque do Madeira Shopping e decorre até 30 de Novembro, ou até esgotar o stock disponível.

Marcas premium com descontos grandes

Entre as peças incluídas na campanha encontram-se inclusive marcas de topo, como Dolce & Gabbana, agora com 40% de desconto, disponível apenas por alguns dias.

Também as icónicas Ray-Ban e Oakley recebem reduções de 30%, tornando este o momento ideal para renovar o seu estilo ou garantir proteção visual com qualidade certificada.

Uma oportunidade que não se repetirá tão cedo

Os Black Days trazem uma selecção variada de modelos, desde armações clássicas até opções mais desportivas ou fashion, perfeitas para combinar com qualquer estilo. Com descontos tão elevados — muitos deles raros em marcas premium — esta é a ocasião ideal para investir num bom par de óculos, seja para uso diário, trabalho, condução ou lazer.

Passe pelo quiosque do Madeira Shopping e aproveite

Convidamo-lo(a) a visitar o quiosque da Alain Afflelou no Madeira Shopping, descobrir os modelos selecionados e garantir os seus favoritos antes que esgotem.

Esta é uma oportunidade limitada — não a deixe escapar!

Local: Quiosque Alain Afflelou – Madeira Shopping

Campanha válida até 30 de Janeiro ou até fim de stock

Descontos até 70% em produtos assinalados