Kia Stonic 2022 Mild-Hybrid – eficiência e estilo para todos os dias

O Kia Stonic Mild-Hybrid 2022 é o SUV compacto que junta design moderno, baixo consumo e tecnologia inteligente. Com motor 1.0 T-GDi de 100 cv e sistema híbrido leve de 48V, oferece uma condução ágil, económica e mais amiga do ambiente, sem necessidade de carregamentos externos.

Graças ao sistema que recupera energia durante a condução e travagem, cada viagem torna-se mais eficiente, mantendo sempre o prazer e a confiança ao volante.

Por dentro, o Stonic combina conforto, conectividade e espaço prático, tornando-se um aliado versátil tanto para a cidade como para viagens. O exterior expressivo reforça o seu carácter jovem e dinâmico, perfeito para quem valoriza eficiência sem abdicar de estilo.

Contacte a Virtualcar e vá conhecer o Kia Stonic de perto.

Virtualcar Barreiros

961928678

966437993

Virtualcar Santo António

291652704

915325758