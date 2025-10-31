Miopia infantil em crescimento: tecnologia nas escolas aumenta a necessidade de rastreios visuais precoces

Nos últimos anos, a miopia tem vindo a aumentar de forma preocupante entre as crianças portuguesas. Estudos recentes indicam que cerca de 30% das crianças em idade escolar apresentam algum grau de miopia, uma percentagem que tem vindo a crescer de forma constante nas últimas duas décadas.

Os especialistas apontam o uso intensivo de dispositivos digitais — tablets, computadores e telemóveis — como um dos principais factores para este aumento. Com a introdução da tecnologia no ensino e a maior exposição a ecrãs desde idades muito jovens, os olhos das crianças passam mais tempo focados em distâncias curtas, o que favorece o desenvolvimento da miopia.

“As crianças de hoje vivem rodeadas de ecrãs. Passam menos tempo ao ar livre, e isso tem impacto directo na saúde visual”, explica uma optometrista da Alain Afflelou, marca com presença em todo o país. “O diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a miopia evolua rapidamente.”

A detecção precoce é, de facto, essencial. Quanto mais cedo a miopia for identificada, maiores são as possibilidades de controlar a sua progressão e prevenir complicações futuras, como o risco aumentado de descolamento da retina ou glaucoma.

Por essa razão, os rastreios visuais infantis assumem um papel determinante na saúde ocular. A Alain Afflelou, consciente desta realidade, realiza rastreios visuais gratuitos para crianças, permitindo aos pais conhecer o estado da visão dos seus filhos e agir atempadamente, se necessário.

Com o regresso às aulas e o uso crescente da tecnologia nas escolas, é o momento ideal para verificar se os olhos dos mais pequenos estão preparados para o novo ano lectivo.

Os rastreios podem ser realizados na loja Alain Afflelou CC Anadia, sem necessidade de marcação prévia.

Como nota importante, na óptica do CC Anadia contamos com mais de 200 armações para crianças. O nosso compromisso com elas é muito importante.

